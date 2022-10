Nachwuchs behauptet sich gegen „alte Hasen“

Größe, Gewicht, Fellbeschaffenheit und die Ausprägung der typischen Rassemerkmale mussten am Wochenende in der Halle Kneilmann erfüllt sein, damit es von den Richtern Punkte und eine Bewertung wie „sehr gut“ oder „vorzüglich“ gab. Neben den „alten Hasen“ schnitt vor allem der Nachwuchs sehr erfolgreich ab.

Kaninchen, die Hasen heißen und auch so aussehen, noch recht neue Rassen wie die Sallander, altbekannte wie die Thüringer oder Helle Großsilber: In der Halle Kneilmann wetteiferten am Wochenende 137 Häsinnen und Rammler aus 13 Rassen und Farbschlägen um die beste Bewertung der Richter Markus Veerkamp und Alfons Witte. Der Kaninchenzuchtverein W 189 Davertstolz veranstaltete dort seine Lokalschau und stellte im Anschluss die Kaninchen dort aus, sodass sich auch die Besucher ein Bild von den Zuchterfolgen machen konnten.