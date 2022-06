Nachwuchs redet mit auf Augenhöhe

Was ist eigentlich dein Lieblingsplatz in Ascheberg? Oder welchen Platz findest du so gar nicht schön? Zwei einfache Fragen, und zwei mit denen jungen Menschen in den Sommerferien ermöglicht wird mitzureden beziehungsweise ihre Sichtweisen kreativ miteinzubringen. Wie? Ganz einfach: Begebt euch im Rahmen des OJA-Sommerferienprogramms am 7. Juli auf eine kleine ungewöhnliche Reise. „Zu Euren Lieblingsplätzen oder den Plätzen, wo ihr sagt, hier kann etwas verbessert werden, um sie wieder attraktiv zu machen“, erklärt OJA-Mitarbeiterin Uta Kerckhoff. Das vom Kulturrucksack geförderte kreisweite Projekt „Auf Augenhöhe“ möchte jungen Menschen im Alter von zehn bis 17 Jahren die Möglichkeit geben, ihren Lebensraum mit den aus ihrer Sicht schönen und weniger schönen Seiten medial festzuhalten.

