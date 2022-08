Naturkatastrophe vor der Haustür

Eine glimmende Zigarettenkippe genügt, um einen ganzen Wald in Flammen aufgehen zu lassen – insbesondere, wenn extreme Trockenheit herrscht, die in den vergangenen Sommern eher die Regel als eine Seltenheit war. Die stellt ohnehin ein großes Problem vor allem für Nadel-, aber auch für Laubhölzer dar. „Das ist eine Naturkatastrophe, die bei uns vor der Haustür passiert“, macht Dirk Schulze Pellengahr, Land- und Forstwirt aus Ascheberg, das Ausmaß der Schäden deutlich, an denen auch der Borkenkäfer einen erheblichen Anteil hat.

Große Teile des Fichtenwaldes sind verloren

Über zahlreiche Generationen besteht der Forstbetrieb der Familie, der um 970 zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde, mit großen Flächen auf Ascheberger und Davensberger Gebiet – 60 Prozent sind Laub- und 40 Prozent sind Nadelwald. Der dreifache Vater führt eine mehr als 1000-jährige Tradition fort und muss dabei über die eigene Lebensspanne hinaus denken. Was der 50-Jährige heute pflanzt oder auch schon in seiner Laufbahn gepflanzt hat, das ernten nachfolgende Generationen. Denn die Umtriebszeit – so nennt sich die Spanne zwischen dem Pflanzen und dem Ernten eines Baumes – beträgt bei Eichen ganze 200 Jahre, bei den wesentlich schneller wachsenden Fichten und Kiefern immer noch 80 bis 120 Jahre.

Letztere, generell Nadelhölzer, seien in den vergangenen 200 bis 300 Jahren in vielen Forstbetrieben der Haupterwerb gewesen, informiert der Fachmann. Gerade diese Bäume leiden unter der Trockenheit. „In den vergangenen vier Jahren haben wir in NRW große Teile des Fichtenbestandes verloren“, weiß er. „Das ist bei uns im Münsterland noch übersichtlich, weil die Fichte bei uns nicht so einen hohen Anteil hat.“

Borkenkäfer hat leichtes Spiel

Durch die extreme Trockenheit, die alleine schon eine große Gefahr für die Bestände darstelle, habe auch der Borkenkäfer leichtes Spiel. „Fichten entwickeln bei Befall einen starken Harzfluss, was bei einem gesunden Baum dazu führt, dass der Schädling abgetötet wird“, erklärt der Ascheberger. „Hat der Baum nicht genügend Wasser zur Verfügung, kann er jedoch nicht genügend Harz bilden.“ Ist ein Bestand ausgedünnt, sei er auch noch anfälliger für Sturmschäden. Alles zusammen habe seit 2018 dazu geführt, dass zahlreiche Fichten, die noch 40 bis 60 Jahren hätten wachsen sollen, vorzeitig geschlagen werden mussten oder kaputt gegangen sind. „Wenn es trocken wird, wird Fichtenholz brüchig“, informiert Schulze Pellengahr. „Das ist dann wie Glas und taugt nicht mal mehr als Energieholz.“ Weil die Erntekosten mitunter den Holzerlös übersteigen, sind an vielen Stellen abgestorbene Bestände zu sehen.

„ Innerhalb kürzester Zeit hat uns die Natur mit ihrem Verhalten in unseren Überlegungen überholt. “ Dirk Schulze Pellengahr

Wer genau hinguckt, sieht kleine Bäume nachwachsen. Doch die Dürre hat deutliche Spuren hinterlassen, und die Gefahr weiterer Schäden ist groß, auch durch Waldbrände. „In manchen Regionen in NRW hatte die Forstbehörde zuletzt die höchste Warnstufe ausgerufen“, berichtet der 50-Jährige. Durch die Niederschläge habe es erstmal Entwarnung gegeben. Aber eine Woche mit 30 Grad und Sonnenschein genüge, dann sei die Gefahr wieder genauso hoch.

„Innerhalb kürzester Zeit hat uns die Natur mit ihrem Verhalten in unseren Überlegungen überholt“, stellt Schulze Pellengahr fest. „Und wahrscheinlich sind die Entscheidungen, die wir heute für richtig halten, morgen schon wieder falsch – das ist eine Lehre aus den vergangenen Jahren.“ Für den Land- und Forstwirt ist jedenfalls klar: „Wenn sich das Klima ändert, müssen wir uns darauf einstellen. Anders funktioniert das nicht.“