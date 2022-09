Netzwerk will jungen Familien Hilfe anbieten

Im Netzwerk Chancengerechtigkeit DAH sollen sich Hebammen, Kitas, Schulen, Tagesmütter und Vereine vernetzten. Ein Auftakttreffen steht im Herbst noch an, informierte Bürgermeister Thomas Stohldreier nun im Jugend-, Senioren-, Sozial- und Sportausschuss.

Bis kurz nach der Geburt werden junge Familien meistens gut betreut. Die Gemeinde will nun ein Netzwerk schaffen, das mit „Frühen Hilfen“ anknüpft

„

Das Netzwerk ‚Chancengerechtigkeit DAH‘ dient zur Verknüpfung und Bündelung von Unterstützungsangeboten von lokalen Akteuren, die im beruflichen oder ehrenamtlichen Alltag mit werdenden oder jungen Eltern, Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten“, erklärte Bürgermeister Thomas Stohldreier, als er im Jugend-, Senioren-, Sozial- und Sportausschuss über dieses neue Angebot für Ascheberg berichtete.

„ »In anderen Gemeinden wird sowas unter dem Begriff ‚Frühe Hilfen‘ angeboten.« “ Bürgermeister Thomas Stohldreier

Es gehe darum, alle Institutionen – egal ob haupt- oder ehrenamtlich arbeitende – zunächst zusammenzubringen, in eben diesem koordinierten Netzwerk namens Chancengerechtigkeit DAH. „In anderen Gemeinden wird sowas unter dem Begriff ‚Frühe Hilfen‘ angeboten“, erklärte Stohldreier und ergänzt. „Am 9. November wollen wir 49 Gruppen in die Aula der Profilschule einladen, um bei diesem Treffen miteinander ins Gespräch zu kommen, und um zu informieren, welche Angebote es schon für junge Eltern, Kinder und Jugendliche in der Gemeinde gibt.“

Die Hebammen seien bei diesem Termin bereits mit im Boot, denn man wolle schon bei den jüngsten Mitgliedern der Gemeinde anfangen. Häufig komme es nach der Geburt eines Kindes zu Überforderungen in den Familien und das Netzwerk ‚Chancengerechtigkeit DAH‘ wolle insbesondere auch die jungen Familien stärken und ihnen die Möglichkeit geben, sich untereinander auszutauschen.

Auch Tagesmütter, Kindergärten, Schulen und Vereine würden in dem Netzwerk gebündelt, denn es gehe auch darum, genauer hinzuschauen, wo es Bedarf gibt, erklärt Stohldreier, der dieses Projekt in Kooperation mit dem Kreis vorantreibt.

Der Kreis kümmere sich, um die Koordination des Netzwerktreffens im November und werde auch die Moderation des Abends übernehmen. Zukünftig sei angedacht, sich zweimal im Jahr zu treffen, um dann zu gucken, welche Aktionen für die Gemeinde wichtig sind.

Auf dem Weg zu einer noch familienfreundlicheren Gemeinde sei dies ein nächster großer Schritt, so Maria Schulte-Loh von der CDU-Fraktion.

UWG-Vorsitzender Volker Müller-Middendorf begrüßte das Projekt ebenfalls, „um junge Familien über die Geburt des Kindes hinaus gut im Familienleben zu begleiten“.