Neue Füße treten in alte Wanderschuhe

Es ist doch ganz einfach: Loslaufen, entspannen, Seele baumeln lassen und auftanken. Draußen. In der Natur. „Und genau die Erlebnisse in und mit der Natur machen den Reiz des Wanderns aus“, sagt Marita Michel und lächelt. Ist man dann noch mit Wanderfreunden unterwegs, „dann gesellt sich da dann zusätzlich noch die soziale Komponente dazu“, ergänzt die Aschebergerin. Alleine das sind schon ausreichend Gründe, um wandern zu gehen. Nicht zu vergessen ist der gesundheitliche Aspekt.

Marita Michel wandert gerne. Bis Anfang 2020 war sie regelmäßig mit den Wanderfreunden 05 unterwegs. Dann kam Corona. Willi Ross, der die Wanderfreunde 05 jahrelang angeführt und seinerzeit auch ins Leben gerufen hat (WN berichtete), ist zurückgetreten.

Erste Wanderung ist fest geplant

Aber die Wanderfreunde 05 so einfach auflösen? „Nein, dazu macht wandern viel zu viel Spaß, und Willi hat da echt eine so tolle Arbeit geleistet“, bedankt sich Michel bei dem Davensberger. Sie ist oft mit den Wanderfreunden unterwegs gewesen und will nun gemeinsam mit Edith Albersmeyer in die Fußstapfen von Willi Ross treten. Verstärkt wird das Duo von Kerstin und Martin Becker.

Das Quartett hat auch bereits einen ersten Wandertermin anberaumt. Am Sonntag (14. November) soll es los gehen. Denn ohne Wandern geht es irgendwie nicht, finden die vier. Schließlich war es gerade auch das Wandern, das vielen Menschen die Lockdown-Zeiten versüßt hat. Raus in die Natur, frische Luft und Wohlgefühl tanken: Das war die Devise von ganzen Generationen im vergangenen Jahr. Wandern erfreute sich allergrößter Beliebtheit. Ein Trend der noch immer anhält. „Und das bei allen Altersgruppen“, wissen Michel und Albersmeyer.

Münsterland auf Schusters Rappen entdecken

Sie gehen nun ihr neues Projekt an. Vieles wird sicherlich anders, was bleibt ist die Tatsache, dass die Wanderschuhe wieder regelmäßig geschnürt werden sollen. „Willi Ross hat Touren ins Sauerland und in den Teutoburger Wald anberaumt“, so Michel. „Aber das Münsterland bietet ebenfalls richtig schöne Ecken, man muss sie einfach nur entdecken.“ Und genau das gedenkt das Quartett nun zu tun. „Neue Besen kehren anders, oder wie war das?“, nimmt es Martin Becker humoristisch und macht deutlich, dass es nun weitergeht, allerdings unter neuer Regie und mit neuen Regeln.

Die erste davon angesichts der steigenden Corona-Zahlen lautet da in diesem Fall: Kleinere Gruppen. Wer also am Sonntag mit den Wanderfreunden 05, der Name bleibt bestehen, los möchte, der muss sich bis zum 12. November bei Marita Michel, 01 60 / 90 55 19 20, anmelden. Bei der telefonischen Anmeldung werden überdies alle Fragen beantwortet, ferner gibt es alle notwendigen Informationen.

Los geht's am Sonntag, 14. November ab Davensberger Bahnhof (nur angemeldete Teilnehmer dürfen mit). Nachmittags gibt es einen gemütlichen Ausklang. Er soll auch dazu dienen, sich auszutauschen, Anregungen entgegenzunehmen, den Wanderrhythmus abzustimmen und gemeinsam das Projekt auf neue Füße zu stellen. Damit es dann künftig heißen kann: Loslaufen, entspannen, Seele baumeln lassen und auftanken. Ist doch ganz einfach, oder?