Neuer Termin für offenes Singen des Heimatvereins

„Das offene Singen am Burgturm startet ab 18.30 Uhr. Jeder, der Lust hat, kann sich anschließen“, erklärt Karoline Stermann vom Heimatverein Davensberg. Das Besondere an der Neuauflage des offenen Singens ist, dass dies nun barrierefrei und für alle zugänglich ist. „Wir freuen uns zudem über die musikalische Unterstützung durch Mitglieder der Chorgemeinschaft St. Anna, die im Anschluss mit der ersten Probe nach den Ferien in der Kirche durchstarten“, so Stermann. Der Termin sei bewusst auf den ersten Mittwoch im August verlegt worden, damit im Anschluss an das Sommerfest der Seniorengemeinschaft alle eingeladen sind, zu bleiben und mitzusingen. Bei Regen findet das Singen im Heimathaus statt. Gesungen werden moderne und auch ältere Volkslieder, Wanderlieder sowie Plattdeutsches. Zudem gibt es eine musikalische Begleitung auf der Gitarre, informiert der Heimatverein.