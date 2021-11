Neues Fahrzeug abgeholt

Der Löschzug Ascheberg der Freiwilligen Feuerwehr hat gestern sein neues Mannschaftstransportfahrzeug abgeholt. Der drei Jahre alte VW T 6 wurde in Nordkirchen auf seinen neuen Einsatz bei der Feuerwehr vorbereitet. Löschzugführer Sven Kahl dankte an der Stelle besonders Markus Köppen, der sich mit dem Fahrzeug und seinem Aufbau befasst hatte. Die Entscheidung für ein gebrauchtes Fahrzeug fiel, weil der Kauf im Rahmen der Mittel aus dem Haushalt blieb. „Wir hatten 45 000 Euro veranschlagt“, berichtete Bürgermeister Thomas Stohldreier, der das Fahrzeug mit Feuerwehrleuten und Mitgliedern der Jugendfeuerwehr in Augenschein nahm.

Das Vorgängermodell war der Feuerwehr zum 125-jährigen Bestehen geschenkt worden. Mittlerweile hatte es den zweiten Motor und 220 000 Kilometer auf dem Tacho. Nach insgesamt 17 Jahren war es reif für einen Ersatz, der im Bedarfsplan der Freiwilligen Feuerwehr auch für dieses Jahr vorgesehen war. „Wir können Personal zu Einsätzen nachführen, zu Lehrgängen und Besprechungen fahren und es für die Jugendfeuerwehr nutzen“, berichtet Kahl über die Bereiche, in denen das Fahrzeug genutzt werden wird.

In diesem Jahr erwartet die Wehr noch ein weiteres neues Fahrzeug. Es wird in Davensberg stehen. Der neue Gerätewagen hat alles an Bord, was bei Einsätzen mit Gefahrgut nötigt sein wird. Bürgermeister und Wehr gehen davon aus, dass es noch im Dezember ausgeliefert werden wird.