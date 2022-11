Neues Gewerbeleitsystem erleichtert die Anfahrt

Ein neues Gewerbeleitsystem zeigt nicht nur an, welche Firmen im Gewerbegebiet in Herbern ansässig sind, sondern weist auch den Weg zu den Betrieben.

Die Firma Reklame.AS hat kürzlich das neue Gewerbeleitsystem in Herbern aufgestellt. Zehn große Schilder weisen dort nun die Wege zu den ansässigen Betrieben im Gewerbegebiet, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Ascheberg.

Schnell zu ändern

Die neuen Schilder ersetzen ein in die Jahre gekommenes System und berücksichtigen dabei auch in der Zwischenzeit neu angesiedelte Betriebe. Ziel sei es, den Liefer- und Besucherverkehr mit Hilfe von Pfeilen auf direktem Weg zu den Betrieben zu leiten. „Vor allem an den Einfahrten ins Gewerbegebiet an der Merschstraße sowie an der zentralen Kreuzung Lindenstraße/An der Vogelrute ist nun rasch erkennbar, wie die Betriebe zu erreichen sind“, wird Simone Böhnisch von der Gemeindeverwaltung zitiert. Änderungen und Ergänzungen an den Schildern könne die Firma bei Bedarf jederzeit durchführen. Auch für eine jährliche Reinigung der Schilder sei gesorgt.