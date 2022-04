Neues Gipfelkreuz aufgestellt

Mit gemeinsamen Kräften haben die Nordicker Schützen am Karsamstag das neue Gipfelkreuz an der „Ponderosa“ aufgestellt.

Ein Gipfelkreuz an der „Ponderosa“. Die Nordicker Schützen stellten dieses am Karsamstag mit ihrem Königspaar, Martin und Sandra Koch, am Höchsten Punkt mit 118 Meter der Gemeinde Ascheberg auf. Bis in die 1994er Jahre nutzen die Nordicker Schützen die Ponderosa, um ihr Schützenfest zu feiern. Aber auch so ist dieser Ort schon ein ganz besonderer, wie der erste Vorsitzende der Nordicker Schützen, Frank Holtrup berichtet.

Früher mal Radarstation der Amerikaner

Demnach wurde die Ponderosa in Zeiten des zweiten Weltkrieges von den Amerikanern genutzt. Allgemein wird von einer Radarstation gesprochen. Im Kalten Krieg soll hier die US-Atomeinheit „Hacksaw“ stationiert gewesen sein.“ Bis vor ein paar Jahren stand an diesem besagtem Punkt ein Kreuz, dieses ist aber irgendwie abhanden gekommen, deshalb kam den Schützen die Idee, die Tradition aufleben zu lassen.

Das Aufstellen des Kreuzes wurde aufgrund von Corona bereits schon einmal verschoben. Das Holz wurde vom Sägewerk Roters geschnitten und gespendet. Die Schreinerei Frigge hat es gebaut und Frank Holtrup selber hat die Fräsarbeiten durchgeführt. Für den richtigen Stand haben Christian Westhues und Bernhard Kruckenbaum mit einem Fundament und einer Halterung gesorgt.

Bei soviel Arbeit und Herzblut wurde nach dem offiziellen Teil in geselliger Runde gefeiert. Die Schützen freuen sich nach zwei Jahren Zwangspause endlich wieder auf ihr Schützenfest am 25. Mai 2022.