Noch mal Glück gehabt

Großes Glück im Pech hatten am Samstagmorgen mehrere Menschen auf der B 58 bei Drensteinfurt. Eine 50-jährige Reitlehrerin aus Ahlen war mit zwei ihrer Schülerinnen auf der B 58 in Richtung Ascheberg unterwegs, als ihr ein 54-Jähriger mit dem Lieferwagen einer Bäckerei aus Ascheberg kommend entgegenkam. Aus noch ungeklärter Ursache kam dieser mit dem Transporter plötzlich auf die Gegenspur, die Fahrerin des schwarzen Skoda, welche einen Pferdeanhänger hinter Ihrem Fahrzeug zog, wich dem Transporter durch starkes Gegenlenken aus. Dabei kam der Anhänger, in dem sich auch ein Pferd befand, ins Schleudern: wie durch ein Wunder kollidierte der Transporter lediglich mit dem Radkasten des Anhängers. Hierbei wurde sowohl bei dem Transporter als auch bei dem Anhänger ein Reifen abgerissen, der Transporter rutschte auf drei Rädern etwa 150 Meter weiter, bis er in einem Graben zum Stehen kam. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Das Pferd wurde einem örtlichen Tierarzt vorgeführt. Dei B 58 blieb circa zwei Stunden gesperrt werden.