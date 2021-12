Nur der Glühwein fehlte

Pilgerzug in Sachen Tannenbaum am Samstag in Richtung Lütkebauerschaft: Dort hatte die Schützenbruderschaft St. Katharina Berg und Tal zum Weihnachtsbaumverkauf geladen. Die Ascheberger kamen zu Fuß mit Bollerwagen und auch per Pkw.

Der Bollerwagen fehlte am Samstag und am Sonntag nicht. Denn viele machten sich zu Fuß auf Richtung Lütkestraße in der Lütkebauerschaft. Ihr genaues Ziel: der Hof Lenz. Dort hatten die Schützenbrüder der Bruderschaft St. Katharina Berg und Tal (BuT) vor schönster Waldkulisse alles für den traditionellen Tannenbaumverkauf unter Einhaltung der Coronaregeln am dritten Adventswochenende vorbereitet. Auch viele Autofahrer steuerten diese Stelle an.

Doch gleich, wie alle ihr Ziel erreichten, eines einte sie: Der Gute-Laune-Pegel stand ganz oben. „So schön, dass wenigstens der Tannenbaumverkauf stattfindet“, freute sich Daniela über die gelungene Aktion und schob hinterher: „Nur der Glühwein, der fehlt bei diesem Wetter, ebenso wie der gemütliche Weihnachtsmarkt, aber da hoffen wir dann mal auf nächstes Jahr.“ Ihre kleine Tochter Lara hatte unterdessen mit Papa die passende Tanne ausgesucht.

Selbst die Höhenermittlung war kein Problem. „Dafür haben wir unsere Messlatte“, so Schriftführer Thorsten Mennemann. Genau wie rund 30 seiner Schützenbrüder hatte er sich am Samstag die Arbeitskleidung übergestreift, die mittags schon deutliche Spuren aufwies. Denn immerhin, waren die Schützen da schon einige Zeit im Einsatz. Noch vor dem offiziellen Start um 10 Uhr waren die ersten Käufer da und hatten die Qual der Wahl unter 300 Nordmanntannen, die die Schützen frisch aus dem Sauerland importiert hatten. Die Stimmung war bestens. Auf beiden Seiten.

„Gibt es eine Garantie auf den Baum?“ flachste Jürgen Schubert gut gelaunt. Schützenbruder Rainer Hattrup parierte umgehend, während er die Tanne in die Netzmaschine wuchtete: „Zwei Jahre auf die Nadeln, und fünf Jahre auf den Stamm.“ Die Lacher der umstehenden Käufer ließen da nicht lange auf sich warten. „Winterwonderland“ erscholl es aus der Lautsprecherbox, Weihnachtsmusik verstärkte die weihnachtliche Atmosphäre. Der Weihnachtsbaumkauf war mehr als entspannt. Dafür sorgten die beiden Kassen, die aufgebaut worden waren, sodass Wartezeiten gar nicht erst aufkamen. Hier standen auch die Spendenboxen für die Caritas-Sammlung. (WN berichteten) Die, die mit dem Auto gekommen waren, konnten ihre Bäume direkt verladen. Die, die zu Fuß unterwegs waren, freuten sich über den Weihnachtsbaum-Bringservice, der von den Jungschützen ausgeführt wurde, die das 30-köpige Schützenteam am Wochenende bei der Arbeit unterstützten.

Auch Bürgermeister Thomas Stohldreier kam mit Sohn Tim und Ehefrau Esther in die Lütkebauerschaft, um sich einen Weihnachtsbaum zu sichern. „Eine wirklich schöne Geste“, freute sich Brudermeister Michael Frye und griff zur Säge. Denn der Service wurde beim Tannenbaumverkauf großgeschrieben, und so wurde der Stamm der Tanne dann auf Wunsch passend für den Christbaumständer zugeschnitten.

Trotz des großen Arbeitsaufwands waren die Schützen bester Laune. „Die Atmosphäre ist wirklich bestens, die Leute sind gut drauf und das gemeinsame Lachen tut in Zeiten wie diesen richtig gut“, so Frye. Einzig und allein der kleine Weihnachtsmarkt vor der schönen Waldkulisse, der wurde von allen vermisst. „Da hoffen wir dann auf nächstes Jahr“, so Brudermeister Michael Frye und sein Stellvertreter Martin Hensmann abschließend.