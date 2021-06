Öffentliche Zustellung greift als letztes Mittel

Die Post der Gemeinde kommt zu Beginn des Jahres. Nicht alle Bescheide über Steuern und Abgaben erreichen allerdings den Adressaten. Bei den Rückläufern beginnt die Suche nach einer zweiten Zustellmöglichkeit. Wenn alles schief geht, greift die Gemeinde Ascheberg am Ende zum Mittel der öffentlichen Zustellung.

So wollte das Steueramt am 22. Januar einer Frau, die inzwischen in Wisconsin (USA) lebt, einen Steuerbescheid zukommen lassen. Nur kam die Post von dort zurück nach Ascheberg. Neue Daten für einen zweiten Versuch sind aus Amerika nicht zu bekommen. „Die haben keine Einwohnermeldeämter wie wir sie kennen“, berichtet Kämmerer Stefan Feige. Also griff die Verwaltung zum Mittel der öffentlichen Zustellung. Paragraf zehn des Verwaltungszustellgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen eröffnet diese Möglichkeit. Damit wandert der Vorgang ins Amtsblatt der Gemeinde Ascheberg und in die Schaukästen am Rathaus. „Dort bleiben die Dinge vier Wochen hängen. Danach gilt der Bescheid als zugestellt“, erläutert Feige.

Die öffentliche Zustellung hat zwei Absichten: Zuerst einmal ist es der letzte Weg, dem Adressaten die nötigen Informationen zukommen zu lassen. Dazu werden Rechte gewahrt, mit deren Hilfe die Gemeinde Ascheberg zu ihrem Geld kommt. So könne erst zwangsvollstreckt werden, wenn alle Zustellversuche gescheitert seien. In Ascheberg hat Feige, der seit einem Jahr im Rathaus als Kämmerer arbeitet, bisher drei Bescheide öffentlich zustellen müssen. Das Mittel ist übrigens nicht gleichbedeutend mit dem Ausbleiben des Geldes. Feige differenziert: „Das Zustellen des Bescheides ist das Eine. Wenn wir eine Einzugsermächtigung haben und das Konto noch existiert, bekommen wir das Geld trotzdem.“