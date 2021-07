Ohne Windräder wird es nichts

Die Gemeinde Ascheberg hat zwei Jahre an einem Klimaschutzkonzept gearbeitet. Im Herbst 2015 wurde ein Papier mit 206 Seiten verabschiedet. Dort ist zu lesen, dass die örtlichen CO 2 -Emissionen bis 2025 um 35 Prozent gegenüber 2013 gesenkt werden sollen. Bis 2035 wird eine Reduzierung um 50 Prozent; bis 2050 um 80 Prozent angestrebt. In der Folge wurde Klimaschutzmanager Martin Wolf mit den unterschiedlichsten Projekten, unter anderem dem Einrichten des Klimaforums, aktiv. Die Stelle ist aktuell vakant, weil Wolf nach Laer gewechselt ist.

Das Gutachten von damals enthält auch Zahlen zu den benötigten Einsparungen. Das beauftragte Büro hat errechnet, dass von 2013 bis 2025 rund 23 523 Tonnen CO 2 pro Jahr in der Gemeinde eingespart werden müssten. Das sind 1,58 Tonnen CO 2 je Einwohner. Warum ist dieser Rückblick gerade jetzt interessant?

Am Dienstag ist das Windrad der Familie Dabbelt in der Westerbauer wegen eines Totalschadens abgebaut worden. Die überschlägige Rechnung, wie viele CO 2 die kleine Windenergieanlage eingespart hat, ist Lars Schnatbaum-Laumann von der Energieagentur NRW auf WN-Anfrage jetzt präzise durchgerechnet worden. Der Fachingenieur Windenergietechnik beschreibt Strom als etwas sehr Regionales: „Der Strom, der in Ascheberg verbraucht wird, wird in den Erneuerbare-Energien-Anlagen und den Gas- und Kohlekraftwerken im Radius von rund 25 Kilometern erzeugt.“ Der Strom des Windrades habe nach einem Blick auf die Kraftwerkskarte 2021 des Umweltbundesamtes Strom aus Steinkohlekraftwerken Datteln IV, Lünen-Stummhafen, Bergkamen und der Gaskraftwerke Münster/Hafen, Hamm-Uentrop und Gersteinwerk verdrängt. Dieser Kraftwerkspark sei relativ alt, der Wirkungsgrad entsprechend niedrig, die spezifischen CO 2 -Emissionen dann eher hoch. Nach einer Tabelle von Professor Volker Quaschning kommt Schnatbaum-Laumann zu einem Durchschnittswert von 880 Gramm CO 2 pro Kilowattwunde. Bei 18 Millionen eingespeisten Kilowattstunden sind das 15 840 Tonnen CO 2, , die durch das Ascheberger Windrad vermieden wurden.

Zwei Dinge sind hier wichtig: Angesichts der ehrgeizigen Ziele mit dem Einsparen von 23 523 Tonnen CO 2 pro Jahr sind 755 Tonnen CO 2 von Dabbelts Windrad pro Jahr vergleichsweise wenig. Der Wegfall muss aber kompensiert werden.

Das zentrale Element des Ascheberger Klimaschutzkonzeptes, das bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung beschlossen worden ist, war und ist der Bau von Windrädern. 2015 sind drei bis fünf Windenergieanlagen in das Papier aufgenommen worden. Die optimistische Prognose zum Umsetzen in den vorhandenen Konzentrationszonen ist bekanntlich von der Flugsicherung ausgebremst worden. Erst im vergangenen Jahr zahlte sich das hartnäckige Nachhaken von Bürgermeister Dr. Bert Risthaus aus, das „Tabu“ ist vom Tisch. Deswegen bewegt sich in drei von vier Konzentrationszonen auf dem Gebiet der Gemeinde Ascheberg wieder etwas.

Das Klimaschutzkonzept sagt dazu: „Es ist ein Ziel, den in Ascheberg anfallenden Strombedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien zu decken. Für dieses ist von einem Zubau von Anlagen mit insgesamt 12 Megawatt Leistung ausgegangen worden; gelingt der weitere Zubau an PV-Leistung nicht wie geplant, sind 16 Megawatt Windleistung erforderlich. Dies bedeutet – je nach Anlagenleistung – drei bis fünf Anlagen.“ Da heutige Anlagen größer sind als damals vorausgesehen wurde, könnten weniger reichen.