Ostalgie pur auf vier Rädern

Der in Münster beheimatete Trabant-Club Sputnik feiert vom 5. bis 7. August in Ascheberg den 30. „Tag des Trabi“. Er beginn am Freitag um 15 Uhr. Offizielles Ende ist am Sonntag um 12 Uhr. Zu dem gemütlichen und familiären Camping- und Tagestreffen am Bauernhof des Sozialwerkes St. Georg im Heubrock laden die Organisatoren alle Fahrerinnen und Fahrer von DDR- und Ostblockfahrzeugen ein, egal ob die Vehikel zwei, drei oder vier Räder haben. Übernachtungen sind im Zelt oder Klappfix/Wohnwagen möglich, heißt es in einer Pressenotiz.

Am Samstag, dem Haupttag, wird ein Rahmenprogramm mit Spielen und anderen Vergnügungen angeboten. Die Fahrzeuge werden von einer unabhängigen Jury begutachtet, die Siegerinnen und Sieger werden gegen 18 Uhr bei einer Pokalverleihung geehrt. Außerdem ist bei dem Treffen ein Teile-Verkauf geplant, heißt es in der Mitteilung des Trabi-Clubs.

Weitere Informationen und die Möglichkeit der Online-Anmeldung sowie Anmeldeformulare zum Ausdrucken und Mitbringen finden sich auf der Vereinshomepage.