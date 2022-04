Ostern wieder in der Gemeinschaft

Am 1. Januar 2022 hat Doreen Biniasch die Leitung des Seniorenheims in Herbern übernommen. Für sie ist es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Jetzt freut sie sich auf die langsame Rückkehr zur Normalität für die 60 Bewohner.

Für Doreen Biniasch hat sich am 1. Januar 2022 beruflich ein Kreis geschlossen. „Es war ein bisschen wie, nach Hause zu kommen“, beschreibt die neue Hausleitung des Malteserstiftes St. Benediktus die Rückkehr an ihre ehemalige Wirkungsstätte. Rund zwölf Jahre ist es her, dass die gelernte Krankenschwester und spätere Pflegefachkraft das Altenheim in Herbern verließ. Zuvor hatte sie dort drei Jahre die Pflegedienstleitung inne. „Darum kenne ich das Haus, die Abläufe und auch noch manche frühere Mitglieder der Stammbelegschaft.“ Das habe ihr den Einstieg natürlich erleichtert, so Biniasch, die 2010 die Gelegenheit genutzt hatte, in einer anderen Einrichtung die Weiterbildung zur Hausleitung zu absolvieren und seitdem ein Haus in in Werne geleitet hat.