Pater George: Krieg kennt keine Gewinner

In allen drei gemeindeteilen – Ascheberg, Davensberg und Herbern – wurde am Sonntag im Rahmen des Volkstrauertages an die Opfer von Kriegen und Terrorismus erinnert. In Herbern sprach dazu Pater George am Mahnmal.

Pater George erinnerte in seiner Rede zum Volkstrauertag auch an die zahlreichen Opfer des aktuellen Krieges in der Ukraine.

Der stille Feiertag, wie der Volkstrauertag genannt wird, ist in diesem Jahr von seiner Bedeutung her wichtiger denn je. Es wird an die Opfer von Krieg, Gewaltherrschaft und Terrorismus erinnert. In der Gemeinde Ascheberg fanden am Sonntagvormittag in allen drei Ortsteilen Gedenkveranstaltungen und Kranzniederlegungen statt.