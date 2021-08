„Pelle“ trifft Ascheberg mit Freunden

Auf eine musikalische Zeitreise nahmen „Pelle und Friends“ am Freitagabend die Besucher von „Ascheberg trifft sich“ mit. Sting war noch Mitglied bei Police und Neil Young besang das Herz aus Gold. Für den Auftritt beim Hofverkauf von Fisch Wenning an der Lüdinghauser Straße hatte Christian Pelster sich Jürgen Holthenrich an der Gitarre und Gunnar Westhoff an den Drums an die Seite geholt. Angesichts dichter Wolken am Himmel waren auf dem großen Gelände nicht alle Plätze besetzt, der Besuch aber trotzdem gut. Nächsten Freitag wird Ugis Freibergs Musik machen.