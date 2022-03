Pflegeberatung kommt künftig ins Haus

Frei nach dem Motto „Kommt der Prophet nicht zum Berg . . .“ wird es ab diesem Frühjahr in allen drei Ortsteilen von Ascheberg das Angebot einer aufsuchenden Pflegeberatung geben. Darüber informierte die gemeindliche Inklusionsbeauftragte Miriam Leppa in der Sitzung des Jugend-, Senioren-, Sozial und Sportausschusses am Dienstagabend.

Bislang gibt es bereits die regelmäßig stattfindenden Sprechstunden der Pflegeberatung des Kreises Coesfeld im Ascheberger Rathaus. „Allerdings ist für viele Menschen gerade bei diesem sensiblen Thema die Hemmschwelle hoch, dort hinzugehen“, so Leppa. Mit dem neuen Angebot wolle man künftig mehr Menschen erreichen. „Dann käme die Pflegeberatung auf Wunsch direkt zu den Betroffenen nach Hause. Es könnten so die Gespräche in einem geschützten Raum stattfinden“, schildert die Inklusionsbeauftragte den Vorteil. Mit diesem neuen Angebot geht Ascheberg im Kreis als Pilotkommune an den Start.

Die Initiative dazu beruhe auf einem Antrag der CDU im Jahr 2020, so Leppa. In den nächsten Wochen würden nun zunächst im Ortsteil Ascheberg alle Bürger, die 75 Jahre oder älter sind, angeschrieben. Im Anschluss daran folgten die Ortsteile Herbern und Davensberg. „Insgesamt gehen wir von circa 1400 Anschreiben aus.“ Noch im April soll es zudem einen runden Tisch geben, bei dem sich die drei beim Kreis angesiedelten Beraterinnen persönlich vorstellen wollen.