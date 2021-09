Pilger halten an Tradition fest

Die Wallfahrt nach Telgte sei gut verlaufen, freut sich Wallfahrtsleiterin Monika Teigel in einer Pressemitteilung. Es sei eine besondere, aber schöne Wallfahrt unter den Bedingungen der Corona-Pandemie gewesen.

25 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Herbern, Ascheberg und Davensberg waren mit nach Telgte gefahren. Dort ist der Hauptwallfahrtsort im Bistum Münster. Jedes Jahr pilgern dorthin rund 100 000 Gläubige, um am Gnadenbild der „Schmerzhaften Maria“ in der Telgter Wallfahrtskapelle zu beten. Trotz der erneuten coronabedingten Absage der großen „Telgter Wallfahrt“ wurde sich auf den Weg gemacht, so der Bericht weiter.

„Um 6.15 Uhr ging es in Herbern und 6.30 Uhr in Ascheberg mit dem morgendlichen Reisesegen los“, schildert Monika Teigel. Die 25 Teilnehmer freuten sich über das gute Wetter und die gute Stimmung unter den Wallfahrtsmitgliedern. „Aufgrund der Corona-Pandemie gab es kein gemeinsames Kaffeetrinken sondern nur Selbstversorgung“, so Teigel. Pfarrer Stefan Schürmeyer erteilte in Telgte vor der Wallfahrtskapelle die Kerzensegnung, die immer einen ganz besonderen Status hat. Die Teilnehmer aber auch Monika Teigel hoffen, dass zur 170. Jubiläumswallfahrt im kommenden Jahr (4. September 2022) wieder vieles seinen normalen Lauf nehmen kann.