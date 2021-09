„Pippi“ lässt Herzen höher schlagen

150 Schüler der Dance Academy der Musikschule Ascheberg aus Herbern und Ascheberg präsentierten am Sonntag in zwei Vorstellungen das Tanz-Musical „Pippi Langstrumpf“ auf den Bühnenbrettern der Realschulaula in Lüdinghausen. Tanzlehrerin und Choreographin Helene Hellmich hatte Modern Dance, Jazz, Hip-Hop, Burlesque,Break Dance und Ballett perfekt miteinander verbunden und entführte das Publikum zu einem Tanzerlebnis der Extraklasse. Die Besucher schauten gespannt zu, einige Kinder sogar mit geballten Fäustchen.

Die Dance Academy inszenierte die Geschichte von Astrid Lindgren, wie es Kinderherzen begehren – mit einem Pferd, wilden Verfolgungsjagden und einer Titelheldin, die sich von Erwachsenen wirklich gar nichts sagen lässt.

Sophie Siekmann sorgte in der Hauptrolle als Pippi Langstrumpf für viel Lacher und ließ Kinderherzen höher schlagen. Da wurden 18 Kilogramm Bonbons verteilt, eine Prusselise (Helene Hellmich) in den Wahnsinn getrieben, und das Affentheater von Herrn Nilsson fand auch guten Anklang bei den Zuschauern.

Pippi und ihre Freunde gingen über Tische und Stühle, die Lehrerin wurde gar in den Wahnsinn getrieben um dann doch festzustellen, dass Plutimikationen und Schule absolut nichts für das stärkste und lustigste Mädchen der Welt sind. Die kleinen und großen Akteure zeigten auf den Bühnenbrettern facettenreiche Emotionen in verschiedenen Tanzbereichen und zogen die Besucher so in ihren Bann.

Die jüngsten Tänzer wirbelten als Kopie vom kleinen Onkel genauso wie die Hip-Hop-Gruppe als Clowns über die Bühne, aber auch Polizisten, Schulkinder und die Freunde Tommy und Annika sorgten für ein buntes Bild. Dort, wo Kinderträume zu Hause sind, tanzten sich die Akteure in die Herzen der Zuschauer. Die Tänze gingen ineinander über. Kleine Dialoge sorgten für eine lebendige Geschichte. Zum Abschluss wurden die kleinen und großen Akteure mit langanhaltendem Applaus belohnt.