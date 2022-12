Plattdeutsches Theater fasziniert

Mich hat Heike Zobel gefragt, ob das was für mich wäre. Und ich kann jetzt schon sagen: Das ist etwas für mich“, verrät Lena Holtschulte, die in die Rolle der Magd Klara Schneider schlüpft. Zusammen mit Karin Wening und Dominic Baumhöver sind sie die Neulinge in der Kolpingspielschar. Derzeit üben sie fleißig Plattdeutsch, damit der Text bis zur Premiere sitzt.

Karin Wening und Lena Holtschulte stehen vor der Pfarrheimtür. Und kaum, dass die Tür sich öffnet, drängen die beiden jungen Frauen schwungvoll und lachend in den großen Saal. Dort krempeln sie sogleich die Ärmel hoch und machen sich an die Arbeit: das große Tischerücken für den Probenabend der Kolpingspielschar. Kurz darauf stößt Dominic Baumhöver zu ihnen und packt sofort mit an. Alle Drei sind Neuzugänge bei der Kolpingspielschar und geben beim plattdeutschen Theaterstück „Bruno is wäg“ ihr Debüt.