Politik erkennt Leistung an

Ausschussmitglieder ließen sich am Dienstag von Vertretern des TuS Ascheberg die neue Beachvolleyballanlage und Tartanbahn auf dem Sportgelände an der Nordkirchener Straße zeigen.

Als verfrühtes Weihnachtsgeschenk hatte Dietmar Panske am 24. November 2020 den Förderbescheid über 119 000 Euro bei seinem Besuch im Ascheberger Rathaus dabei. Der CDU-Landtagsabgeordnete gab damit grünes Licht für die Umsetzung eines echten Erfolgsprojekts. Am Dienstag empfing nun Rainer Zahlten, 1. Vorsitzender des TuS Ascheberg, eine kleine Abordnung des Jugend-, Senioren-, Sozial- und Sportausschusses auf dem ehemaligen „Tortenstück“ neben dem Fußballplatz an der Nordkirchener Straße, die das Ergebnis in Augenschein nehmen wollten.