Positives Beispiel unter der Lupe

Die Profilschule Ascheberg ist als eine von drei vorzeigenswerten Schulen des Regierungsbezirks Münster ausgewählt worden, denn digitales Lernen stand hier schon vor der Pandemie in Fokus. Davon konnten Schüler und Lehrer in der Corona-Zeit profitieren. Die WN sprach mit Schülern, dem Schulleiter und der Didaktischen Leitung über das Konzept.

„Was würdest du nach der Pandemie wählen, fünf Tage in der Schule oder vier Tage Schule und einen Tag Homeoffice?“ Das Gesicht von Mia Akis nimmt die Antwort der Siebtklässlerin der Ascheberger Profilschule schon vorweg: „Vier und eins.“ Dahinter steht, dass digitales Lernen an der Schule in der Pandemie funktioniert hat. So gut, dass es nun wissenschaftlich untersucht wird. Professorin Dr. Julia Gerick von der TU Braunschweig erforscht im Auftrag des Landes NRW an vorbildlich digital arbeitenden Schulen, wie dort das Lernen gelingt. Im Bereich des Regierungsbezirks Münster wurde die Profilschule Ascheberg als eine von drei vorzeigenswerten Schulen ausgewählt.

„Die gesamte Schule ist befragt worden. Es gab Runden mit Schülern, Eltern und Lehrern“, berichtet Schulleiter Jens Dunkel. In der virtuell zusammenschalteten Schülerrunde waren auch Mia Akis und Franziska Kneilmann dabei. „Das hat mehr als eine Stunde gedauert, ist aber schnell vorbeigegangen, weil es interessant war“, berichtet Kneilmann. Akis erzählt: „Wir haben berichtet, dass es schon vor Corona iPads gab. Damals haben wir Klassensätze genutzt, jetzt haben alle ein eigenes iPad.“ Die Forscher erfuhren, dass digitales Lernen nur durch Schwächen im heimischen W-Lan gestört wurde. „Dann haben wir uns durch Chats unterstützt“, zeigt Kneilmann die Lösung auf. Die Schüler berichteten, welche Apps sie nutzen, wie sie herangeführt worden sind und welche Lehrer sie wie unterstützen. „Wir haben auch über die SV und ihre Sitzungen gesprochen“, verweist Akis darauf, dass es nicht nur ums Lernen ging.

Bei den Lehrern war es ähnlich. Los ging es schon vor der Pandemie. „Wir haben uns früh auf den Weg gemacht. Im Kollegium haben alle mitgezogen“, berichtet die didaktische Leiterin Simone Lütkenhaus. Mit dem Grundwissen war es möglich, in der Pandemie Gas zu geben: „Wichtig war in der Phase das Miteinander, das gegenseitige Helfen. Wir haben schnell digitale Sprechstunden für die Kollegen eingerichtet. Gut war, dass alle alles fragen durften, ohne dass Kollegen gelacht oder das Gesicht verzogen haben.“ Der Lernzuwachs in kurzer Zeit was riesig. Begünstigt wurde er durch den Umstand, dass es im Profilschul-Kollegium Mitglieder gab, die durch ihr Wissen und Fortbildungen bei dem Thema als Lehrende fungierten. Thematisiert wurde, was aus der Corona-Zeit in den normalen Schulalltag zu übertragen ist.

Für das Gelingen des Unterrichts stellte Lütkenhaus heraus, dass immer alle Schüler dabei waren, ob gemeinsam auf Distanz oder je zur Hälfte in der Schule und daheim. Die Chat-Funktion sei intensiv genutzt worden: „So viel habe ich früher nicht mit Schülern kommuniziert.“ Selbst den Schülerinnen ist aufgefallen, dass online auch „sonst ruhigere Mitschüler viel gefragt haben.“

„Wissen wollten die Wissenschaftler auch, wo wir Schwächen sehen“, berichtete Dunkel. In der Lehrerrunde kristallisierte sich der Wunsch nach einem digitalen Hausmeister heraus. „Wir haben viel durch das Kollegium geschafft, weil alle motiviert und bereit waren, auch an Wochenenden Digitales weiterzubringen“, erklärt der Schulleiter. Vorteil sei, dass man bei Problemen schnell Lösungen gefunden habe. Trotzdem wünsche die Schule sich jemanden, der fürs Einrichten, den Betrieb und die Kontrolle von Technik und Software zuständig sei.

„Wenn die Gemeinde die Profilschule weiter so entschlossen unterstützt und das Kollegium so engagiert bei der Sache ist, dann habe ich keine Wünsche“, berichtet Andreas Lorenz, der an der Elternrunde mit den Wissenschaftlern teilgenommen hat. Als Vater von zwei Profilschulkindern habe er darüber berichtet, dass die Schule schon vorher digital gearbeitet habe und dass die Eltern immer mitgenommen worden seien.

„Dass wir eine von drei Schulen waren, die ausgewählt worden sind, macht uns froh und ein bisschen stolz“, resümiert Dunkel. Er ist schon auf zwei Dinge gespannt. Einmal wird es einen Workshop mit anderen Schulen geben: „Der Austausch wird uns helfen, den Weg weiter zu gehen.“ Und es gibt neben dem großen Bericht für das Land NRW einen Bericht für die Profilschule. Dann erfährt sie, wie Wissenschaftler die Digitalisierung in Ascheberg beurteilen.