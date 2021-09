Preise werden über den „dicken Daumen“ gerechnet

Foto:

Mit Blasmusik startet am Samstag (2. Oktober) der Tag der offenen Tür in der Gemeindehalle. Die Blaskapelle Ascheberg mit Kapellmeister Manfred Hölscher wird um 13 Uhr die Bühne entern. Dort steht von 11 bis 13 Uhr der offizielle Teil mit geladenen Gästen an. Die Gruppe „Fünfklang“ aus Herbern folgt ab 14 Uhr mit Gesang. Einen anderthalbstündigen Block von 14.30 bis 16 Uhr gestaltet die Musikschule Ascheberg. Beginnen wird das Querflötenensemble. Nach Solonbeiträgen am Piano wird getanzt. Die Jazzcombo schließt sich an, und am Ende des Blocks ist das Akkordeonensemble an der Reihe. Die Keyboard-Klasse der Profilschule übergibt um 16.30 Uhr an die Blaskapelle Schwartländer, die bis zum Ende um 18 Uhr für Unterhaltungsmusik sorgen wird. Beim Wechsel auf den Bühnen wird ebenfalls keine Langeweile aufkommen. Bauer und Bäuerin des Heimatvereins Herbern wollen die Besucher in der neuen Gemeindehalle zum Schmunzeln bringen.