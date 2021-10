Premieren auf dem Plattenteller

Ascheberger erinnern sich zum Weltmusiktag an ihre erste LP

Ascheberg

Sie feiert ein Comeback: Die Vinyl-Langspielplatte, die in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag begeht. Fast in der digitalen Versenkung verschwunden, mögen ihre Anhänger den unvergleichlichen, analogen Klang. Zum heutigen Weltmusiktag haben die WN sich in der Gemeinde umgehört und wollten wissen, wie die erste LP hieß.

Von Theo Heitbaum