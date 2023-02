Prinzenpaar holt Ascheberger ins schunkelnde Boot

Der Herberner Jonas Angelkort und die Aschebergerin Emilie Pelster regieren als Prinzenpaar die Domhöfer Narren. Die Karnevalsfeier am 11. Februar (Samstag) soll daher auch zur „Völkerverständigung“ zwischen beiden Dörfern beitragen.

Domhöfer Karneval steigt am Samstag in der Antica Fattoria

Das Prinzenpaar Jonas Angelkort und Emilie Pelster regiert in Herbern die Domhöfer Narren.

Jonas Angelkort und Emilie Pelster regieren in Herbern den Domhöfer Karneval. Am kommenden Samstag (11. Februar) heißt es gemeinsam mit ihnen in der Antica Fattoria: „Domhof Helau“. Nach drei Jahren Pause dürfte dann das Narrenvolk endlich wieder frohen Mutes außer Rand und Band geraten.

Die Gemeinde soll zusammenwachsen, das ist oft bei den Vereinen und aus dem Rathaus zu hören. Jonas Angelkort hat „Völkerverständigung“ betrieben. Denn seine Freundin Emilie hat er in der Corona-Zeiten bei Fisch Wenning kennengelernt. Die 20-Jährige Aschebergerin und der 25-Jährige Herberner sind seitdem ein Herz und eine Seele.

Karneval mit Tradition

Dass Emilie jetzt auch noch als ihre Lieblichkeit gemeinsam mit Prinz Jonas als Prinzenpaar fungiert, ist eine echte Überraschung. „Ich kannte den Domhof Karneval gar nicht, aber das ändert sich ja jetzt“, sagt Emilie Pelster. Auch Besucher aus Ascheberg stehen auf der Gästeliste. „Die Ascheberger werden ins Boot geholt. Wir freuen uns schon sehr darauf“, so Jonas Angelkort.

Die Domhöfer am Kirchplatz sind sicherlich nicht das größte Völkchen in Herbern, aber wohl das stimmungsvollste und kreativste im ganzen Ort. Der Präsident der Domhöfer, Michael Greive, lebt seine Rolle. Und Jonas Angelkort wurde das Karnevals-Gen in die Wiege gelegt.

Der Domhof Karneval hat Tradition: Das Kostüm des Prinzen hat dessen Opa Heinemann angeschafft, der 1977 gemeinsam mit Oma Mathilde das Domhof-Volk am Kirchplatz regierte. Auch seine Eltern, Benedikt und Jutta, schlüpften 2015 in diese Rolle. „Jetzt bin ich quasi die dritte Generation. Das ist schon toll“, betont Jonas.

Die Schlüsselübergabe war bereits am vergangenen Freitag. Die Vorfreude auf das bevorstehende Wochenende ist riesengroß. Am Samstagabend um 18 Uhr wird das amtierende Prinzenpaar mit einem Umzug durch das Dorf abgeholt. Anschließend wird der große Domhöfer Karneval bei Loretta und Rocco in der Antica Fattoria gefeiert.