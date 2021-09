Prinzenstadt als blühendes Juwel

Am Rande des ersten Lambertusmarkts im Ascheberger Ortskern wurden am 21. September 1991 die Partnerschaftsurkunden zwischen Ascheberg und Rheinsberg unterzeichnet. Die Partnerschaft jährt sich heute zum 30. Mal. Die WN haben zu diesem Tag auf die vergangenen drei Dekaden zurückgeblickt.

Wer hätte das 1991 gedacht? Die Partnerschaft zwischen der Gemeinde Ascheberg und der Stadt Rheinsberg hat den Lambertusmarkt überlebt. Am Rande des ersten Marktgeschehens im Ascheberger Ortskern wurden am 21. September 1991 die Partnerschaftsurkunden unterzeichnet. Nach zehn und 20 Jahren erneuerten die Bürgermeister beider Orte die Partnerschaft durch ihre Unterschriften. Nötig war das nicht mehr. Denn die Menschen aus der märkischen Prinzenstadt und der westfälischen Emmerbachgemeinde hielten den Austausch über Treffen der Verwaltungsspitzen hinaus lebendig. Manfred Richter, erster Bürgermeister Rheinsbergs nach der Wende, machte das zum Zehnjährigen an einer Begegnung im Rheinsberger Schlossgarten fest: „Ich habe dort einen Ascheberger getroffen und es ist ein zweiter Besucher aus Herbern zu uns gestoßen. Die Menschen und Vereine lassen die Partnerschaft leben.“