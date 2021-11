Profilschüler lernen das Handwerk kennen

In der Möbelwerkstatt Hönekop schauten die Profilschüler sich an, wie mit modernen Maschinen produziert wird.

Die Brücke von der Schule ins Berufsleben durfte einige Zeit coronabedingt nicht begangen werden. In diesem Jahr war das anders. Die Zehntklässler der Profilschule holten das Berufspraktikum, das ihnen vor einem Jahr entgangen ist, nach. Und während die Jugendlichen, die das Abitur anstreben in den Partnerschulen hospitierten, setzten sich die künftigen Auszubildenden in den Bereichen Gesundheit, Elektro, Gastronomie und Holz weiter mit den Berufsbildern auseinander.

Die Gruppe Holz besuchte beispielsweise das Handwerksbildungszentrum in Dülmen. Dort wurden sie mit echter Handarbeit konfrontiert, nahmen sie mal einen Hobel, eine Bohrmaschine oder einen Hammer in die Hand. Dass ein „Holzwurm“ aber nicht nur mit der Hand aktiv ist, sondern in vielen Betrieben technische Helfer hat, erfuhr die Gruppe mit Lehrerin Kathrin Wachsmann in der Möbelwerkstatt Hönekop in Herbern. Da arbeitete eine CNC-Maschine in ein edles Holzstück den Schriftzug Profilschule ein. Elke und Bernhard Eckmann stellten den Jugendlichen Arbeitsabläufe und fertige Möbel vor. Neben der Bereitschaft, sich auf die vielfältige Arbeit als Tischler einzulassen, erklärten sie, dass mathematische Fähigkeiten und räumliches Denken für den Alltag sehr wichtig seien.

Die Jugendlichen waren überrascht vom Unterschied der Arbeiten in Dülmen und an der Herberner Lindenstraße. Sie machten keinen Hehl daraus, dass ihnen die Produktion der Möbel mit Hilfe von Maschinen mehr Spaß bereiten könnte als die reine Handarbeit. Auf jeden Fall rundete der Besuch ihre Eindrücke gut ab.