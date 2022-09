Schüler des St.-Antonius-Gymnasiums bei World Robot Olympiad in Chemnitz

Lüdinghausen

Die World Robot Olympiad (WRO) ist ein internationaler Roboterwettbewerb, der Schüler für Technik begeistern möchte. In Dreierteams haben sich so auch die Anton-Schüler gemeinsam mit ihrem Lehrer Alexander Kaltenbach an die jährlich wechselnden Aufgaben gewagt. Erfolgreich sind sie nun aus Chemnitz zurückgekehrt.

Von Ann-Christin Frank