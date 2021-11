Quartett erhält das silberne Verdienstkreuz

Sie halten der Schützenbruderschaft St. Lambertus Osterbauerschaft schon viele Jahre die Treue und haben sich unermüdlich für den Verein eingesetzt. Wer? Gemeint sind der ehemalige Königsadjutant Georg Silkenbömer, Schießmeister Frank Struhkamp, Fahnenoffizier Holger Neve und der zweite Brudermeister Werner Heubrock. „Ihr alle habt Euch in besonderer Weise und seit vielen Jahren um den Verein verdient gemacht“, lobte Brudermeister Stefan Greive und zeichnete die langjährigen Mitglieder am Freitagabend in der Gaststätte Brüggemann im Rahmen der diesjährigen gut besuchten Generalversammlung mit dem silbernen Verdienstkreuz aus.

Einer der Geehrten trat bei den anschließenden Vorstandswahlen dabei nun in die zweite Reihe zurück. Denn der stellvertretende Brudermeister Werner Heubrock hörte nach zehnjähriger Amtszeit auf. Sein Amt übernimmt Felix Beuckmannn. Für weitere vier Jahre wurde hingegen Ulrich Wacker als Organisationsbeauftragter wiedergewählt. Da Felix Beuckmann nun vom Königsadjutanten zum zweiten Brudermeister aufgestiegen ist, ist sein vormaliger Posten frei geworden. Als neuer Königsadjutant wurde Moritz Zobel ernannt.

Neben den weiteren Regularien, wie Jahres- und Kassenbericht sowie dem Bericht der Schießriege, war das Schützenfest 2022 Thema. Denn da hofft die Bruderschaft St. Lambertus, das dieses im kommenden Jahr wieder gefeiert werden darf. Als Termin haben sie für den Höhepunkt des Schützenjahres den 30. Juni bis 3. Juli 2022 anberaumt. „Und seit langem soll dieses Schützenfest mal wieder mit einem Zapfenstreich gefeiert werden“, verriet Schriftführer Stefan Wiedenhorst.

Was ebenfalls coronabedingt nicht möglich und eigentlich schon für 2020 geplant war, ist ein neuer Programmpunkt: Das Maibaumaufstellen. Auch hier hoffen die Schützen in 2022 auf regelarme Zeiten und haben deshalb schon einmal einen Termin festgelegt: Am Sonntag, 24. April 2022 soll der Maibaum dann aufgestellt werden.