Quartett mit Überraschungsgast

Mittlerer Westen trifft Münsterland – wenn Banjo-Klänge zum Bluesrhythmus und selbst gebackener Pflaumenkuchen mit Schlagsahne unmittelbar aufeinander treffen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich der überraschte Besucher auf das Grundstück von Bernd Herrmann im Hambrok in der Nordbauerschaft verirrt hat. Dort laufen aktuell die letzten Proben für den Auftritt des gerade erst gegründeten „Berkelquartett“ bei der Veranstaltung „Damich stellt sich vor“ am Freitagabend.

Das Berkelquartett existiert in dieser Formation erst seit diesem Jahr. Allerdings sind Bernd Herrmann (Gesang, Gitarre, Bluesharp), Andreas Benkhofer (Banjo), Werner Koblentz (Bass) und Friedhelm Becker (Schlagzeug) alte Hasen und machen schon seit Jahrzehnten Musik, immer mal wieder in anderen Formationen und Konstellationen. Alle sind inzwischen über siebzig Jahre – außer Andreas Benkhofer: „Unser Jüngster ist 69“.

Etliche CDs, die die Mitglieder des Berkelquartetts in der Vergangenheit in unterschiedlichen Zusammensetzungen eingespielt haben, zeugen von ihrer vielfältigen musikalischen Vergangenheit. „Wir sind mit der Musik der Beat-, Folk- und Blues-Generation der 60er Jahren groß geworden und das erkennt man auch an den Titeln unserer Setliste.“ Da finden sich Bob Dylan, Rolling Stones, Eric Clapton, Peter Green aber auch Mark Knopfler von den Dire Straits wieder. Aber die erfahrenen Profis covern die Stücke nicht, sondern interpretieren sie mit ihren musikalischen Möglichkeiten neu. Und so übernimmt die Bluesharp gelegentlich die Rolle einer Sologitarre und das Banjo die Rolle der Rhythmusgitarre.

„ »Wir spielen alle schon so lange, da klappt das Zusammenspiel sehr schnell.« “ Drummer Friedhelm Becker

Bei den Proben auf Herrmanns Terrasse geht es locker zu. „Wir spielen alle schon so lange, da klappt das Zusammenspiel sehr schnell“, weiß Drummer Friedhelm Becker. Nach Noten spielen? Kommt für die vier Musiker nicht in Frage. „Noten . . .? Was sind das?“, frotzeln die Herren gut gelaunt. Wobei, so ganz ohne Unterstützung geht es dann auch wieder nicht, wie Sänger Herrmann zugibt: „Ich kann mir manche Songtexte einfach nicht immer merken.“ Dafür habe er stets sein Tablett dabei, damit Texthänger beim Auftritt erst gar nicht passierten.

Neben den vier Haudegen vom „Berkelquartett“ wird übrigens am Freitag bei zwei Songs noch ein weiterer Akteur auf der Bühne stehen und zum Mikrofon greifen. Wer das ist, soll aber noch geheim bleiben. Obwohl: „Ich glaube, meine Frau ahnt inzwischen was“, kommentiert der namenlose Davensberger mit einem verschmitzten Lächeln.