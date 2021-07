Rainer Migenda macht sein Ding

Rainer Migenda begeisterte das Publikum als Ascheberg sich am Freitagabend bei Schulze-Wenning an der Lüdinghauser Straße traf.

„Ob-la-di, ob-la-da, Life goes on…“ ertönte es beschwingt und da lag nicht nur gute Laune in der Luft. Als Rainer Migenda in die Saiten seiner Gitarre griff und die Beatles-Hymne anstimmte, kam Bewegung in die Besucherschar und so manchen hielt es nicht auf der Bank. „Der ist richtig gut“, klatschte einer in die Hände und Lutz Walter fühlte sich an die gute alte Zeit erinnert. Migenda begeisterte mit seinem Repertoire. Wenig später wechselte der Sänger vom Englischen ins Deutsche und gab Udo Lindenberg zum Besten. „Ich mach mein Ding“. Und das machte Migenda nicht etwa von der Bühne aus. Nein, er begab sich inmitten ins Publikum. Dabei servierte er Pop-Rock vom Allerfeinsten.

Rainer Migenda begeisterte am Freitag das Publikum beim Hofverkauf an der Lüdinghauser Straße, wo sich Ascheberg traf. Foto: Tina Nitsche

„Und das sogar Querbeet“, sagt Manni Hölscher. Einer, der es wissen muss, denn Musik ist auch sein Ding. „Der hat eine richtig tolle Stimme und echt cool finde ich es, dass sich Rainer Migenda ins Publikum begibt“, schwärmte Elly Knodel, die mit einigen ihrer Stammtischmädels den Weg an die Lüdinghauser Straße gefunden hatte. Die Mädels vom Stammtisch „Schieb langsam“ genossen den lauen Sommerabend. „Endlich mal wieder auf Abstand treffen und das bei so guter Musik“, freute sich Anja Schnitger lachend und prostete ihren Stammtischschwestern zu. Nebenbei erzählten die Mädels, dass das Stammtischleben sich in Corona-Zeiten natürlich geändert hat. „Keine gemeinsamen Fahrten, keine Treffen“, so Knodel und Schnitger fügte hinzu, „da hat sich die Stammtischkasse natürlich gefüllt. Das Geld haben die Mädels nun für die Flutopfer gespendet. Unterdessen klatschte die Menge begeistert im Takt zu den Klängen, die Migenda seiner Gitarre entlockte. „Ob-la-di, ob-la-da, Life goes on“… Ja am Freitag schien es für viele als ginge das Leben endlich weiter… mit richtig viel guter Musik und noch mehr guter Laune.

Am 6. August spielen „Pelle und Friends“ bei Schulze-Wenning, am 13. August ist die Herberner Band „Urgis“ zu Gast und am 20. August spielt „Hacky Müller“ auf..