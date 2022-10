Rampe soll Barrieren beseitigen

Der Bahnhof in Davensberg soll barrierefrei werden. Dafür soll eine innenliegende Rampe, – wie am Bahnhof in Capelle – gebaut werden. Die Gemeinde Ascheberg wird deshalb voraussichtlich in etwa vier Wochen mit der Deutschen Bahn einen Baudurchführungsvertrag schließen, berichtet Christian Scheipers, Fachgruppenleiter für technische Dienste sowie für Hoch- und Tiefbau bei der Gemeinde.

Das bedeute, dass die Deutsche Bahn die Bauarbeiten für die Gemeinde durchführe. „Wir als Gemeinde sind dennoch Bauherr und beantragen die nötigen Fördergelder“, erklärt Scheipers.

Kooperation spart Steuern

Der Vertrag mit der Bahn biete zum einen den Vorteil, dass die Bahn vorsteuerabzugsberechtigt sei und damit schon einmal die 19 Prozent Mehrwertsteuer eingespart werden könnten. Außerdem sei die Bahn bei solchen Baumaßnahmen eindeutig Experte. Bei der Gemeinde Ascheberg fehle die Erfahrung mit derartigen Projekten, die ja auch einen Eingriff in den Gleiskörper darstellten. Zudem müssten während der Arbeiten sogenannte Sperrpausen auf der Bahnstrecke beantragt werden, auch deshalb sei das Vorhaben bei der Bahn in den besten Händen, ist Scheipers überzeugt.

Gemeinde muss Eigenanteil übernehmen

1,2 Millionen Euro veranschlagt Scheipers für den barrierefreien Umbau insgesamt. „Das gilt nach derzeitigem Stand“, betont er ausdrücklich, angesichts der allgemein steigenden Kosten. Aufgrund des Gesetz zum Öffentlichen Personen-Nahverkehr gebe es für einen barrierefreien Umbau über das Land NRW eine 90-prozentige Zuwendung zu den Kosten. Die Gemeinde Ascheberg müsse sich verpflichten, den Eigenanteil zu übernehmen. Die notwendigen Mittel seien bereits im Haushaltplan vorhanden, erklärt der Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung. Sie würden weiter fortgeschrieben.

Auch wenn es nun so klingt, als seien die Vorbereitungen für den Umbau bereits weit fortgeschritten, muss Scheipers die Euphorie bremsen: „Vor 2024 kann nicht mit einem Baubeginn gerechnet werden“