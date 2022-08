Rate-Promis beißen sich an „Diskallico“ die Zähne aus

Karl Jehle aus Herbern war jetzt in der Rateshow „Kaum zu glauben“ mit Kai Pflaume zu Gast. Dabei stellte „Diskallico“ das prominente Rateteam letztlich vor eine unlösbare Aufgabe.

Karl Jehle (l.) war gemeinsam mit Kai Pflaume im Fernsehen zu sehen. In der Rateshow „Kaum zu glauben“ raten Promis mit Hilfe eines Hinweises, was für verrückte Geschichten die Gäste zu erzählen haben.

Der Herberner Karl Jehle alias „Diskallico“ war am Sonntagabend als Kandidat in der TV-Sendung „Kaum zu glauben“ mit Moderator Kai Pflaume zu sehen. In der Show müssen vier Promis anhand einiger weniger Hinweise erraten, welche außergewöhnlichen wie verrückten Geschichten die eingeladenen Gäste zu verbergen haben. Es gab nur einen Hinweis: „Nimm mich jetzt, auch wenn ich blinke.“