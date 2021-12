Rathaus-Besuch nur noch nach 3G-Regel

Ab sofort ist ein Einlass somit nur mit gültigem Impfnachweis, einer Genesenenbescheinigung, einem negativen Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder negativem PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) möglich. Vor dem Verwaltungsbesuch wird die 3G-Regelung kontrolliert, weshalb die Türen des Rathauses geschlossen bleiben. Grundsätzlich ist der Besuch des Rathauses aber weiterhin möglich, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde. Eine vorherige Terminvereinbarung wird empfohlen und ist über das Online-Formular auf der Internetseite www.ascheberg.de, per E-Mail an gemeinde@ascheberg.de oder unter 0 25 93 / 60 90 möglich. Da der Haupteingang am Rathaus ab dem 6. Dezember umgebaut wird, ist der Zugang vom 6. bis zum 23. Dezember nur über den Seiteneingang möglich.