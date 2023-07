Rechnet sich die Wärmepumpe?

Heinz Wesselmann zeigt die Wärmepumpe in seinem Keller. In Kürze werden auch wieder Vorträge für Interessierte von ihm gehalten.

Wenn es um das Einsparen von CO₂ geht, dann möchte Heinz Wesselmann seiner Vorbildfunktion gerecht werden – und das nicht nur, weil er Mitglied bei den Grünen ist, sondern auch, weil er in puncto Umweltschutz und eines nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen immer auch die Kinder und Enkel mit im Blick hat. Unter anderem aus diesen Gründen hat der Herberner in den vergangenen Jahren so einiges an seinem Haus umgebaut, um den persönlichen CO₂-Ausstoß zu senken.