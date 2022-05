Regen kam sehr gelegen

Noch zeigt sich Bernd Mersmann beim Thema Mais- und Getreideernte für das laufende Jahr gelassen. Nach einem Frühjahr mit außergewöhnlich wenig Niederschlag seien die Böden für die Jahreszeit zwar sehr trocken, „aber der Regen, den wir jetzt noch bekommen haben, kam genau zur richtigen Zeit“, so der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ortsvereins Ascheberg. Die Gerste sei bereits auf einem guten Entwicklungsstand und der Weizen brauche nun das Wasser, um seine Körner auszubilden.

Noch deutlich weiter zurück ist dagegen der Mais. „Den haben wir in sehr trockenem Boden aussäen müssen, darum sind noch nicht alle Pflanzen so, wie wir das gerne sehen würden“, zeigt Mersmann auf einem seiner Äcker in der Osterbauerschaft auf die mitunter noch sehr kleinen Pflanzen. Wirklich entscheidend für die Maisernte werde es aber erst in knapp zwei Monaten. „Dann werden die Kolben angesetzt, da brauchen die Maispflanzen jede Menge Kraft aus dem Boden.“

Anbau könnte sich angesichts des Ukrainekriegs ändern

Auch beim Kollegen Gerhard Reimann aus Herbern haben sich die Sorgenfalten nach einem trockenen März und April durch den jüngsten Niederschlag wieder ein wenig geglättet. „Wir mussten die Maisaussaat in so trockenem Boden legen, da hat man sich schon gewundert, dass der überhaupt keimt.“ Der jetzige Niederschlag reiche nun aber aus, dass die Pflanze ihr „Jugendwachstum“ zunächst mal gut hinbekomme, zeigt sich der Vorsitzende des Herberner Ortsvereins optimistisch.

Neben dem Klimawandel und dessen Auswirkungen auf den hiesigen Ackerbau verfolgen die beiden Ortsvereinsvorsitzenden aber auch die aktuellen Auswirkungen des Ukrainekriegs auf die weltweite Versorgung mit Getreide. Beide Höfe bauen, typisch für das Münsterland, ihr Getreide in erster Linie zur Fütterung ihrer eigenen Tiere an. Doch das müsse nicht zwingend so sein, wie sie gegenüber den WN erklären.

Landwirte kritisieren Wegwerfgesellschaft

„Zumindest auf einem Teil der Flächen, wo die Bodenqualität gut genug ist, könnten wir durchaus auch Getreide für den menschlichen Verzehr anbauen“, erläutert Mersmann. Dort könnten beispielsweise „spezielle Weizensorten in Brot-Getreide-Qualität“ angebaut werden, ergänzt sein Kollege aus Herbern. Diese Sorten benötigten allerdings eine andere Form der Düngung, um zu gedeihen. Für die Veredelungsbetriebe würde eine solche Umstellung zumindest auf einem Teil ihrer Flächen allerdings auch bedeuten, künftig mehr Viehfutter zuzukaufen oder ihren Tierbestand zu verringern.

Ganz grundsätzlich möchte Mersmann bei dem Themenkomplex allerdings noch einen anderen Aspekt in den Fokus nehmen. „Wir leben immer noch in Deutschland in einer Wegwerfgesellschaft, in der viel zu viele Lebensmittel im Müll landen.“ Dort könne jeder Einzelne schon durch ein bewussteres Verhalten etwas bewirken, ist sich der Landwirt sicher.