Reichlich Trubel am Dorfanger

Unter dem Motto „Damich stellt sich vor“ geht es am 9. September auf dem Dorfanger in Davensberg rund. Ab 16 Uhr stellten sich die örtlichen vereine und Gruppierungen der Öffentlichkeit vor.

Alle Vereine aus Davensberg versammelt an einem Platz – nämlich am Dorfanger – mitten im Ortskern. Wenn am 9. September (Freitag) um 16 Uhr die Veranstaltung „Damich stellt sich vor“ im Davertdorf über die Bühne geht, dann ist am besagten Platz reges Treiben angesagt, denn etliche Stände, eine Hüpfburg und sogar eine Bühne mit Musik sollen aufgebaut werden.