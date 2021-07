„Reitverein hat die Mittel gut angelegt“

Vom Sportförderprogramm Moderne Sportstätte 2022 haben zahlreiche Vereine aus der Region profitiert. So hatte der heimische CDU-Landtagsabgeordnete Dietmar Panske dem Reit- und Fahrverein „von Nagel“ Herbern vor einem Jahr einen Förderbescheid in Höhe von 77 344 Euro überreichen. Nun nutzte Panske die parlamentarische Sommerpause und das Reitturnier für einen kurzen Besuch der Reitanlage in Herbern. Zusammen mit Bürgermeister Thomas Stohldreier sowie Vertretern der örtlichen CDU machte er sich ein Bild von den geförderten Maßnahmen, teilt das Büro des Abgeordneten mit.

„Die Mittel haben wir für den Erwerb eines neuen Schleppers, die Instandsetzung unserer in die Jahre gekommenen Beregnungsanlage und in eine Fläche hinter der Halle investiert, um sie winter- und wetterfest zumachen“, berichtete der Vorsitzende Ludger Selhorst. „Als Gemeinde haben wir uns zusammen mit den Vereinen in Ascheberg, Herbern und Davensberg schon früh auf den Weg gemacht, um alle an einen Tisch zu bringen. Wir wollten erreichen, dass jeder angemessen von diesem Förderprogramm profitieren kann. Unser Ziel war ein Gesamtkonzept für die gesamte Gemeinde, und ich finde, dass uns das zusammen gut gelungen ist“, so Stohldreier, laut Mitteilung.

„Die Vorgaben des Landes sind hier mustergültig umgesetzt worden“, lobte Panske sowohl die Gemeinde als auch den Verein. „Ich freue mich sehr, dass der Reitverein die Möglichkeit bekommen hat, seine Einrichtungen mit Blick auf die Zukunft weiter auf dem neusten Stand zu halten.“ Sein besonderer Dank galt denjenigen, die sich tagtäglich dafür einsetzen, die Rahmenbedingungen zu erhalten, zu nutzen und bei einem Turnier von anderen Sportlern nutzen zu lassen.