Renaturierung mit Augenmaß

Davensberg

In den vergangenen Jahren sei in puncto Renaturierung viel am Emmerbach passiert, sagt Dirk Schulze Pellengahr. Seit der Fertigstellung 2020 mäandriert der Emmerbach an der Amelsbürener Straße wieder auf einer Länge von knapp 200 Metern. Kurz vor seinem Vortag im Zuge der Klimaschutzwoche hat er mit den WN über Natur- und Gewässerschutz gesprochen.

Von Ann-Christin Frank