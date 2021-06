Rezept für Bunten Abend geht auf

Einen Bunten Abend zu gestalten, ist vergleichbar mit dem Backen einer Geburtstagstorte: Die passenden Zutaten müssen in der richtigen Reihenfolge miteinander vermischt, abgebacken und verziert werden, um sie den erwartungsfrohen Gästen mit einem Strahlen im Gesicht zu präsentieren. Bei ihrem Bunten Abend brachten die Davensberger KFD-Frauen eine große Vielfalt an Vorträgen, Sketchen, Musik und Pantomime mit Leidenschaft und Können so auf die Bühne des Saales im Hotel Clemens-August, dass keine Wünsche offen blieben. Für viele Besucherinnen war das schon ihr Sahnehäubchen in der Karnevalszeit.

Man nehme also ein Ehepaar, das wie einst Loriot übers 4,5-Minuten Ei sinniert. Dem füge man eine singende Selbsthilfegruppe von Frauen mit Schokoladenringen an den Hüften hinzu. Die Hefe, die sie aufgehen lässt, gedeiht zum Trost auch in den Männern. Es folgt eine Frau aus der allertiefsten Davert, die über den Besuch beim Frauenarzt plattdeutsch plaudert. Dann werden Sachen im Amtsgericht durcheinander gebracht, um flugs von einer alten Dame auf Freiersfüßen abgelöst zu werden. Vor der Pause versammeln sich die Frauen noch mit verbissenen Gesichtern und Gesang vor dem Damenklo.

Nach der Atempause steht der Tarifdschungel der Deutschen Bahn auf dem Prüfstand. Wenn der Kunde nicht zum Tarif passt, muss man ihn eben passend machen – notfalls verheiraten. Es folgt die nächste Frau aus den Tiefen der Davert, die bei einer Pantomime einer feinen Dame urkomisch nacheifert. Mit dem plattdeutschen Höhepunkt um zwei Schwangerschaften biegt das Programm auf die Zielgerade ein. Während die eine Schwangerschaft mit Drillingen schon beendet zu sein scheint, setzen die Erlebnisse des vermeintlich frischen Vaters den in Hoffnung befindlichen Nachbarn heftig zu. Aller guten Merkwürdigkeiten aus der tiefen Davert sind dann drei: Weil das „f“ bei der 30 Jahre alten Schreibmaschine hängt, erscheint eine resolute Frau bei einem Computer-Nerd, der nach erfolgloser Suche von Akku und Monitor die Hilfe beendet. Am Ende gehen die Frauen baden – ein optischer Genuss, der den Titel Freischwimmer trägt, aber eher ein pantomimisches Synchronschwimmen ist. Mit dem Rezeptbuch führt Rita Bolle durchs Programm. Zur gewachsenen Gruppe gehören Annette Aschwer, Martina König, Gertrud Horstmann, Klaudia Schäckermann, Angela Patzelt, Lissy Taubitz, Manuela Friese, Nora Naber, Lydia Eickholt, Anja Bouma, Bianca Kannenberg, Petra Ahmann, Carina Budnik, Sylvia Kessler, Simone Erfmann, Petra Altensell, Petra Osthues, Susanne Roberg, Sarah Ostermann und Margret Roberg. Auf der Liste stehen einige Spitzenbäckerinnen, aber allesamt Frauen, die genau an der passenden Stelle und in der maßgeschneiderten Rolle auf die Bühne kommen. So schließt der Bunte (Doppel-)Abend am Freitag und Samstag nahtlos an die Vorgänger an. Der laute und lange Applaus am Ende zeigte, dass – wie bei der gelungenen Geburtstagstorte – Rezept und Zutaten sicher gefragt sein werden.