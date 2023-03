Autofahrer drängt Rollerfahrer von Straße ab und flüchtet

Bei einem Verkehrsunfall auf der K5 in Ascheberg wurde am Mittwochmorgen ein Rollerfahrer verletzt. Der beteiligte Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 7.15 Uhr, befuhr am Mittwoch (1. März) ein 48-jähriger Elektrorollerfahrer aus Hamm die K5 in Ascheberg (Nordick-Hammerstraße) in Fahrtrichtung Norden, als er von einem unbekannten silbernen Kleinwagen überholt und dabei nach rechts von der Straße gedrängt wurde, heißt es in einer Polizeimeldung.

Durch die Berührung mit dem rechten Außenspiegel des Pkw verlor der 48-Jährige die Kontrolle über seinen Roller und stürzte in ein Feld, das direkt an die Fahrbahn grenzt. Der Kleinwagenfahrer setzte unterdessen seine Fahrt in nördliche Richtung fort, ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Rollerfahrer verletzte sich leicht und sein Fahrzeug wurde durch den Unfall beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter Telefon 02591/7930 entgegen.