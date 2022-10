„Rote Bullen“ und „Freche Früchtchen“ erfolgreich

Manchmal bedarf es so einiger Anläufe bis es klappt. Doch am Samstag konnten die Kegelbrüder des Kegelclubs „Rote Bullen“ endlich einen Erfolg verbuchen. Sie sicherten sich in der Westerbauer auf dem Hof Mennemann-Willermann den „Haus-Klaverkamp-Gedächtnis-Pokal“. Lang lang ist es her, seitdem in der Gaststätte Haus Klaverkamp die Kugeln auf den Kegelbahnen rollten. Die Ära „Haus Klaverkamp“ ist längst Geschichte, doch dem Kegelclub „Die Holzköppe“ ist es zu verdanken, dass diese Geschichte immer ein wenig lebendig bleibt. Denn die Kegelbrüder sicherten sich seinerzeit die Kegelbahn (WN berichtete) und funktionierten sie zu einer mobilen Bahn um. Anschließend riefen sie den „Holzköppe-Cup“ ins Leben, der nunmehr nach der Corona-Pause zum neunten Mal über die Bühne ging. Da es pandemiebedingt keine Kegeldorfmeisterschaften in diesem Jahr gab, war die Resonanz beim neunten „Holzköppe-Cup“ natürlich groß. „19 Clubs waren vertreten, sechs Damen- und 13 Herrenclubs aus Ascheberg und Umgebung“ verriet Hendrik Fallenberg („Holzköppe“).

Clubs mit attraktiven Preisen belohnt

Am Ende jubelten nach spannenden „Wettkämpfen“ gleich zwei Clubs, die ihren Titel auch nach der Corona-Pause erfolgreich verteidigten. Bei den Damen räumten die „Frechen Früchtchen“ ab und katapultierten sich auf Platz eins, bei den Herren siegte der Club „Die Volterknaben“. Für die siegreichen Herren gab es einen Gutschein für eine Swingolfpartie vom Gasthaus Eickholt, die Damen dürfen auf die Gruselwanderung „Sagen, Spuk und Spannung“ von Ascheberg Marketing freuen.

„Auch für die anderen Platzierungen gab es Gutscheine, die reichten unter anderem vom Reisegutschein über Weinlaubenbesuch bis hin zur Autowäsche“, bedanken sich Fallenberg und seine Kegelbrüder bei den vielen Sponsoren aus Ascheberg und Umgebung. Nachdem die Sieger ermittelt waren, stieg eine große Party.

Gute Laune war angesagt, und es hagelte so manches Kompliment für die Organisation. Während die einen feierten, schlüpften die „Holzköppe“ in unterschiedliche Rollen: Grillmaster, Kellner, Moderator. . . „Das gehört als guter Gastgeber eben dazu“, waren sich da nicht nur Hendrik Fallenberg und Mario Otte einig. Nun steuern die Kegelbrüder einem doppelten Jubiläum entgegen. Im kommenden Jahr steigt nicht nur der zehnte „Holzköppe-Cup“, sondern die Herren feiern auch ihr 25-jähriges Bestehen als Kegelclub.