Saison startet auf den umgebauten Tennisplätzen

Die Treffen sonntags am Fußballplatz, das generelle Zusammentreffen bei Vereinsfeiern – auch das verhinderte Corona in den vergangenen anderthalb Jahren bei den Sportlern in Herbern. Dank der steigenden Impfquote und der immer noch niedrigen Inzidenz im Kreis Coesfeld wagt der SV Herbern am 21. August (Samstag) ab 10.30 Uhr ein kleines Comeback.

Plätze können ganzjährig bespielt werden

Als Anlass nimmt der Verein den Umbau der Tennisplätze im Siepen. Dort wurden die Sandplätze in Allwetterplätze umgewandelt, so dass jetzt ganzjährig draußen gespielt werden kann. Unter einer dünnen Sandschicht befindet sich nun eine Granulatgrundlage, die langlebiger und beständiger ist. Das kam der Tennisabteilung vor allem im Frühjahr bereits zugute. „Als draußen wieder gespielt werden durfte, konnte wir im März bereits raus – da war der Run natürlich groß“, zeigt sich Sportwart Rainer Steffen begeistert.

Dieser Umbau soll nun als Anlass für ein Zusammentreffen der SVH-Familie dienen. Ab 10.30 Uhr werden, wie mittlerweile ebenfalls jedes Jahr üblich, die Jugendmannschaften der Fußballabteilung mit ihren teilweise neuen Trainern vorgestellt werden. Anstatt auf dem Kunstrasenplatz nebenan, nun also auf der Tennisanlage.

Danach folgen um 12.30 Uhr Ehrungen verdienter Mitglieder des SV Herbern. Ab 13 Uhr startet eine kleine Fusionsveranstaltung mit Spaßfaktor: ein Fußballtennisturnier auf den sanierten Plätzen, an dem unter anderem auch die Seniorenfußballer der ersten Herren- und Damenmannschaft teilnehmen werden.

Auf den unteren Tennisplätzen gibt es für Anfänger und Wiedereinsteiger von 14 bis 17 Uhr ein kostenloses Tennistraining unter professioneller Anleitung von Thomas Dröge und Michael Hohenhövel. Bürgermeister Stohldreier hat bereits sein Kommen zugesagt.

Perfekte Kulisse für verpasste Geschichten

Zeitgleich steht im Siepen von 10 bis 13 Uhr wieder das Impfmobil. Dort können sich alle Interessierten ohne Termin eine Impfung abholen.

Nebenbei ist klassisch für Pommes und Currywurst gesorgt, ebenso für Waffeln und Kaffee. Ab 18 Uhr wird der gemütliche Ausklang am Tennisheim eingeläutet, der (natürlich) die perfekte Kulisse für verpasste Geschichten aus anderthalb Jahren Corona-Pause bietet, schreibt der SV Herbern in seiner Mitteilung.

„Wir hoffen natürlich auf einen schönen Rahmen für die Veranstaltung und hoffen auf viele Gesichter im Siepen“, erklärt der Vereinsvorsitzende Jürgen Steffen.