Sämtliche Ferienaktionen mit 50 Kindern ausgebucht

Trotz des regnerischen Wetters wurde den Kindern der Ferienbetreuung des SV Davaria Davensberg zum Ausklang der Aktion ein tolles Ersatzprogramm geboten. Den letzten Tag der Ferienbetreuung wetterbedingt ausfallen zu lassen, kam für das Betreuerteam überhaupt nicht in Frage. Deswegen plante es kurzerhand statt der anstehenden Reise in den Dino-Zoo einen Besuch im Nimmerland. Genau wie an den anderen Tag war dieses Angebot mit 50 Kindern komplett ausgebucht. Darunter waren sowohl Kinder, die durch die Zusammenarbeit von OGS und SVD jeden Tag dabei waren, als auch Kinder, die sich bei bestehendem Interesse für einzelne Aktionen angemeldet haben.

Leiterin Andrea Tegtmeier betonte, dass sogar mehrere Kinder mit integrativem Status oder Behinderung teilgenommen haben und gut in die Gruppe aufgenommen wurden. Unter der Aufsicht von neun, sich teilweise abwechselnden Betreuern, konnten die Kinder im Laufe der Woche schwimmen, klettern, im Ninfly-Trampolin hüpfen oder im Ketteler Hof und Nimmerland toben. Ein Programm für die Osterferien steht zwar noch nicht fest, ist allerdings bereits von mehreren Seiten gewünscht worden.

SV Davaria bewegt

Am Samstag (30. Oktober) findet um 13 Uhr in der Turnhalle in Davensberg bereits ein Aktionstag mit dem Motto „SV Davaria bewegt!” statt. Beim Hineinschnuppern in diverse Kampfsportarten, bei Erlebnisspielen, Tanz und Minidisco wird den Kindern also schon das nächste Spiel- und Sportprogramm geboten.