Sandstraße soll schöner und verkehrssicherer werden

Nachdem Ende April Ortsbegehungen mit Kindern und Erwachsnen an der Sandstraße stattgefunden haben, um die Bevölkerung in den Umgestaltungsprozess aktiv miteinbeziehen, wurden die Ergebnisse nun im Bauausschuss von Fachgruppenleiterin Gesche Ahmann vorgestellt und einstimmig beschlossen. Insbesondere durch die Kinderbefragung habe man noch einmal eine andere Perspektive auf die Straße und die Situation bekommen. „Viele Vorschläge der Kinder stimmten aber auch damit überein, was die Erwachsenen ebenfalls erwähnten oder von der Verwaltung schon vorgeschlagen war“, so Ahmann.

