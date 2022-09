Schaurig-schöner Besuch bei Zombies und Vampiren

Kaum sind die Sommerferien vorbei, steht das Herbstferienprogramm der OJA in den Startlöchern. Neben bereits traditionellen Ferien-Events wie dem Besuch des Allwetterzoos bei Nacht, Kino4Kids oder dem Besuch des Nimmerlands in Münster finden auch ganz neue Aktionen ihren Platz. Beispielsweise geht es zum Schwarzlicht-Minigolf nach Münster.

Fünftägiger Skateboard-Workshop

„Aber auch der fünftägige Skateboard-Workshop, der über das Projekt ,Aufholen nach Corona‘ finanziert wird, ist ein echtes Highlight“, freut sich OJA-Mitarbeiterin Uta Kerckhoff, laut Pressenotiz. „Natürlich fahren wir auch in diesem Herbst wieder in den Movie Park, in dem sich passend zur düsteren Jahreszeit Zombies und Vampire tummeln“, erzählt Wencke Lemcken, Mitarbeiterin der OJA. Und, zum ersten Mal überhaupt, geht es nach der Suche nach dem goldenen Ei im Frühjahr nun auf die Jagd nach dem Horror-Ei. „Es kann wieder überall in Ascheberg versteckt sein. Wer es mit Hilfe von unseren Hinweisen findet, erhält einen Wertgutschein in Höhe von 50 Euro“, zeigt sich Dirk Hermann, OJA-Mitarbeiter, gespannt. Darüber hinaus werden noch viele weitere spannende Aktionen angeboten.

Anmeldeverfahren läuft

Alle Infos über die einzelnen Ferien-Events sowie Anmeldemöglichkeiten finden sich seit Donnerstag (8. September) auf der Homepage der Offenen Jugendarbeit Ascheberg und der OJApp.

Das Ferienprogramm in der Übersicht:

Ab Dienstag (4. Oktober), 12.30 Uhr „Die Jagd nach dem Horror Ei“.

Mittwoch (5. Oktober), 12.30 bis 18.30 Uhr „Fahrt ins Nimmerland“ nach Münster. Jedes Kind im Alter von sechs bis zwölf Jahren kann nach Herzenslust klettern, Riesenrutschen heruntersausen oder sich im „Ballbad“ austoben.

Donnerstag (6. Oktober), 13 bis 23 Uhr „Fahrt zum Halloween Movie Park“ in Bottrop-Kirchhellen für Jugendliche ab 14 Jahren.

Freitag (7. Oktober), 15 bis 17 Uhr exklusiver Film auf der Panoramaleinwand für Kids im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Dazu gibt es Popcorn.

Montag (10. Oktober) bis Freitag (14. Oktober), jeweils von 13 bis 17 Uhr: „Fünf-Tage-Workshop: Lernt Skateboarden- von der Pike auf“ für Kinder und Jugendliche von acht bis 16 Jahren (in Kooperation mit SkateAid Münster). Die SkateAid- Trainer gehen gezielt auf jeden einzelnen Teilnehmer ein. Schon kurz nach Beginn des Workshops erleben die Kids und Jugendlichen ihre ersten Erfolgserlebnisse und werden es kaum erwarten können, den nächsten Trick zu schaffen, teilt die OJA mit. Aber auch Teilnehmer, die schon etwas professioneller auf dem Board unterwegs sind, sind eingeladen, ihre Fertigkeiten zu erweitern und zu verbessern. Skateboards, Schutzausrüstung und Helme werden vom Veranstalter zur Verfügung gestellt.

Dienstag (11. Oktober), 18.15 bis 21.30 Uhr „Zoo bei Nacht“ in Münster für Kids im Alter von acht bis zwölf Jahren. Diese Veranstaltung bietet allen Kindern ein einmaliges Erlebnis: Der Zoo ist nur für sie allein geöffnet.

Kartfahren für Kids und Teens

Mittwoch (12. Oktober) , 13.30 bis 16 Uhr „Kart fahren für Kids und Teens“ für Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren und ab einer Größe von 1,30 Meter. Die Fläche von 10 000 Quadratmetern ist die ideale Voraussetzung für einen Parcours der Superlative, verspricht die OJA. Eine Gesamt-Rennstrecke von 900 Metern und die moderne und technisch ausgereifte Kartflotte sorgen für ungebremste Freude im Kartsport.

Donnerstag (13. Oktober), 17 bis 22.30 Uhr „Fahrt zum Lasermaxx“ nach Münster für Menschen ab 14 Jahre. „Lasst euch von dem futuristischen Lasergame in eine andere Welt beamen. Besucht die verschiedenen Laser-Lounges und verfolgt die Games und Scores live“. heißt es dazu im Herbstferienprogramm.

Freitag (14. Oktober), 14.15 bis 18.15 Uhr „Fahrt zum Schwarzlichtminigolf“ nach Münster für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. In der Schwarzlicht-Minigolfanlage in Münster-Roxel erwartet die Mädchen und Jungen ein Freizeitspaß in ungewöhnlich-fantastischem Ambiente. In dieser Umgebung wird in einer 800 Quadratmeter großen Halle auf 18 Minigolfbahnen gespielt, heißt es abschließend.