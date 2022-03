Schlammschlacht im Klärwerk

Schon vor einem halben Jahr wurde der Zufluss von Klärschlamm gestoppt, damit eines der fünf Becken auf dem Gelände am Steenrohr dieser Tage ausgebaggert werden konnte. Mit einem Spezialbagger wurden innerhalb weniger Tage rund 15 000 Kubikmeter beweget.

Bagger leeren eines der Becken am Steenrohr

Rund 15 000 Kubikmeter passen in das Klärschlammbecken der Anlage am Steenrohr. Insgesamt finden sich auf der Anlage fünf solcher Becken, die in regelmäßigen Abständen von sieben bis zehn Jahren geleert werden müssen.