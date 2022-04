Oldtimer-Ausfahrt des AC Ascheberg feiert Jubiläum

Das Warten hat ein Ende: Nach zwei Jahren coronabedingter Pause steigt sie wieder, die mittlerweile traditionelle ACA-Oldtimer-Ausfahrt. Und in diesem Jahr haben die Oldtimerfans dabei sogar etwas zu feiern. „Denn wir laden zur 25. ACA-Oldtimer-Ausfahrt“, verrät André Gröning stolz. Er und fünf weitere Mitstreiter organisieren das Jubiläumsevent und haben alle Hände voll zu tun. Denn schließlich bedarf eine solche Ausfahrt jeder Menge Vorbereitungen und Abstimmungen im Background, damit am Tag der Tage alles perfekt läuft.

100 Kilometer durchs Münsterland

Über die vereinseigene Homepage können sich die Fahrer, die an der rund 100 Kilometer langen Ausfahrt für Autos teilnehmen wollen, anmelden. „Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, sich noch direkt am 24. April bis 9.30 Uhr vor Ort anzumelden“, informiert Gröning.

Und was macht den besonderen Reiz dieser Veranstaltung aus? Sicherlich sind es zum einen die alten Schnauferl, die nicht nur durch ihre makellos polierte Außenhaut, sondern auch durch ihre Schlichtheit im Wageninnern bestechen. Vor allem aber sind es die Benzingespräche und die Geschichten, die sich um die Fahrzeuge ranken. „Die Geselligkeit und der „gute Draht“ zu den Fans, die sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen, sind weitere Kriterien, die diese Veranstaltung ausmachen“, so Gröning. Die Fahrer werden es nicht müde Fragen zu ihren Gefährten zu beantworten, sagt er, und das komme an bei den großen und kleinen Fans.

Das Gelände am Bahnhofsweg 20 bei der Familie Frenking, von wo aus die Ausfahrt startet und das zugleich auch das Ziel ist, verwandelt sich für einige Stunden in einen Ort, der von blitzenden Karossen dominiert wird. Und alleine der Anblick der Oldies dürfte dabei das Herz der Besucher höherschlagen lassen. In der Regel starten nicht nur Vehikel mit vier Rädern, sondern auch solche mit zweien. „Nur ob in diesem Jahr so viele Motorräder dabei sein werden wie sonst, das weiß ich nicht so genau, da es eine spezielle Parallelveranstaltung nur für Motorräder gibt, die relativ kurzfristig ausgeschrieben wurde, als wir schon mitten in den Planungen steckten“, so Gröning.

Mit von der Partie sind auf jeden Fall alte Traktoren, die auf eine rund 60 Kilometer lange Ausfahrt gehen. Wie immer heißt es für alle Fahrer und ihre Begleiter: Augen offenhalten. Denn neben Fahr- und Schätz-Aufgaben gilt es Fragen zu einigen Highlights, die auf dem Weg liegen, zu beantworten.

Fahrer sind „heiß wie Frittenfett“

Vor dem Start stärken sich die Teilnehmer bei einem Frühstück, auch mittags und abends ist für das leibliche Wohl gesorgt. „Alle Teilnehmer, also Fahrer, Fahrerinnen und Beifahrer nehmen überdies automatisch an unserer Jubiläumsverlosung teil, bei der im Rahmen einer Tombola attraktive Preise winken“, kündigt Andre Gröning eine weitere Besonderheit an. Auch wenn er und sein Team viel Arbeit haben, ist die Vorfreude richtig groß. „Nicht nur bei uns auch bei den Fahrern, die sind echt heiß wie Frittenfett, dass es endlich wieder losgeht“, so Gröning abschließend.

Anmeldung sowie weitere Infos gibt es auf der Internetseite des AC Ascheberg e.V. Die Siegerehrung der 25. ACA-Oldtimer-Ausfahrt findet am Sonntag (24. April) zwischen 17 Uhr und 18 Uhr an Frenkings Tenne statt.