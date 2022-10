Der Herbst mit seinen bunten Farben lockt in die Natur. Er lockt aber auch zunehmend Diebe an, die schnell und brachial Autos auf Wanderparkplätzen aufbrechen. Oft werden die Opfer zuvor ausgekundschaftet.

Wenn die Oktobersonne das bunte Laub in in allen Farben leuchten lässt, haben auch rund um die Gemeinde Ascheberg die Wanderfreunde Hochsaison. Auf den vielen Naturparkplätzen der Region, ob beispielsweise in der Davert oder am Schloss Westerwinkel, ist das derzeit kaum zu übersehen. Doch wie das so ist: Wo Licht ist, ist auch Schatten. In diesem Fall sind das kriminelle Täter, die gezielt auf jenen Parkplätzen mit einem schnellen „Bruch“ das schnelle Geld machen wollen.

Diebe kundschaften Opfer aus

„Die fahren solche Parkplätze ganz gezielt an und passen den richtigen Moment ab“, erklärt Britta Venker, Pressesprecherin der Kreispolizei Coesfeld, im Gespräch mit dieser Zeitung. Oft würden die Täter im eignen Wagen warten, bis sich eine günstige Gelegenheit ergibt. Dazu gehöre es auch, abzuwarten, ob die potenziellen Opfer eventuell Taschen oder Wertgegenstände unter den Sitzen oder im Kofferraum verstecken, bevor sie das Fahrzeug abschließen. „Das hören wir immer wieder von Opfern, dass sie offenbar vor Ort ausgekundschaftet wurden.“

In den meisten Fällen gehen die Täter äußerst brachial vor. Da die modernen Autos inzwischen über eine gute Diebstahlsicherung verfügen, werde in über 90 Prozent der Fälle einfach eine der Glasscheiben eingeschlagen, wenn im Innenraum eine lohnende Beute vermutet wird „Das macht zwar Krach, geht aber schnell. Und darum geht es ja, schnell zuzuschlagen und dann wieder schnell weg zu sein“, so Venker. Eine Vorgehensweise, die zu den meist abgelegen in der Natur gelegenen Parkplätzen passe. „So geht man nicht auf einem stark frequentierten Parkplatz mitten in der Stadt vor. Da wäre die Gefahr, von Zeugen beobachtet zu werden, viel zu groß.“

Auch Felgen und Katalysatoren werden gestohlen

Vor allem Wanderparkplätze, wie beispielsweise in der Davert, am Schloss Westerwinkel oder am Venner Moor werden von den Tätern gezielt angesteuert. Foto: ben

Wie wenig zimperlich die Täter bei ihren Raubzügen vorgehen, kann auch Josef Schröer bestätigen. In der gleichnamigen Kfz-Werkstatt im Ascheberger Industriegebiet landen viele der aufgebrochenen Fahrzeuge. Dabei seien es mitnichten nur die im Auto zurückgelassenen Wertsachen, die die Täter anlockten. Auch teure Alu-Felgen ohne Felgenschloss seien ein lohnendes Ziel. „Darüber hinaus haben wir schon Fälle gesehen, wo der Katalysator unter dem Fahrzeugboden abgetrennt wurde.“ Die darin enthaltene Platinasbestmasse lasse sich als Wertstoff auf dem Schwarzmarkt schnell zu Geld machen, so Schroer.

Dass die Fallzahlen gerade jetzt wieder nach oben gehen, könnte neben den steigenden Kosten in fast allen Lebensbereichen auch noch eine Folge der Corona-Pandemie sein. Denn die über Monate geschlossenen Sporthallen und Fitnesscenter haben die Fangemeinde für das lange Zeit als Senioren-Sport verulkte Wandern noch mal deutlich größer werden lassen. Ein lohnendes Ziel offenbar, denn die Aufklärungsquote ist niedrig. „Im Grunde sind wir auf Kommissar Zufall angewiesen“ sagt Polizeisprecherin Venker und appelliert an die Wachsamkeit der Bürger. „Dass ein Auto kein Safe ist, wissen wir alle schon lange.“ Darüber hinaus sei es aber auch sinnvoll, beim Abstellen des Fahrzeugs auf die direkte Umgebung zu achten und sich womöglich Kennzeichen verdächtiger Fahrzeuge vorsichtshalber zu notieren.